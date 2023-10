Momento delicato nella casetta di Amici con lo sfogo di un alunno e l’intervento di Maria De Filippi ed Emanuel Lo.

Tante emozioni nella casetta di Amici dove dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5 alcuni allievi si sono sfogati per come è andata. In modo particolare spiccano le lacrime di Elia che non ha vissuto due settimane facili trovandosi, di nuovo, ultimo in classifica. Il ballerino ha trovato conforto nell’intervento di Maria De Filippi e in quello successivo di Emanuel Lo.

Amici, Elia si sfoga: intervengono Maria e Emanuel

Maria De Filippi

Dopo essere scoppiato a piangere dopo la puntata domenicale, Elia è stato consolato in primis da Maria: “Per me è stata una settimana impegnativa. Faccio un percorso col pensiero per portare qualcosa nella mia danza. Il fatto di ricercare una storia. La danza per me non è solo movimento? Sì. Ma non voglio neppure che passi che sono quello che balla solo per esprimere qualcosa di profondo. Sì, mi piace quel momento ma non solo”, ha detto il ballerino.

“Quando io esco dalla mia sfera, io mi sento incapace di ballare anche hip hop. Sì, mi sento un incapace. Sento che ho necessità di studiare con gli altri. Sentivo questa cosa del non venir fuori come vorrei. Gli avevo chiesto a Emanuel di fare una coreografia dove mi raccontassi. Per me è stata devastante oggi. Volevo sotterrarmi oggi”. “Io sto mettendo in dubbio le mie capacità e le mie risorse”.

Da qui le parole di Maria che ha trovato il modo di consolarlo e motivarlo: “Io penso che tu le abbia. Te l’ho detto dal primo momento. Hai scelto una disciplina non facile, come il canto”.

Successivamente, parlando con Emanuel, Elia ha detto: “Vedermi all’ultimo posto per due settimane… Mi sento un incapace in certe situazioni e non pensavo di sentirlo anche nella danza”.

Emanuel dal canto suo ha risposto: “Io mi metto in discussione. Per capire se ho sbagliato. Se ti ho messo in difficoltà”.

Il ragazzo ha di nuovo replicato: “Quella di sentirmi fuoriluogo mi è abbastanza familiare. Me la porto dietro nella vita, ma non nella danza. Questa situazione si è accentuata molto nell’ultimo anno. Qui pensavo di essere nel posto giusto”.

Dopo lo sfogo, Elia ha avuto una piacevole sorpresa: una coreografia con una musica da lui scelta che gli permetterà di farsi vedere come vorrebbe. Un modo ideale per ripartire e cercare di evitare ancora l’ultima posizione in classifica.

Di seguito anche il post su X del programma con lo sfogo di Elia: