Ospite a Belve, Ivana Spagna ha raccontando tutto confessando il suo rapporto con la chirurgia estetica iniziato all’età di 16 anni.

Importante intervista a Belve con Francesca Fagnani per Ivana Spagna. La nota cantante si è raccontato a tuttotondo sottolineando anche il suo rapporto con la chirurgia estetica. L’artista ha svelato di aver iniziato con gli interventi in giovanissima età, quando aveva 16 anni.

Ivana Spagna e i ritocchi: le parole a Belve

Ivana Spagna

Come sempre capita nelle interviste a Belve, l’ospite viene stuzzicato dalla conduttrice. In questo caso la Fagnani non ha dovuto fare molto per far parlare la Spagna: “Se mi piaccio fisicamente? Mi piaccio di più dopo le cosette che ho fatto adesso”, ha detto la cantante ridendo.

Poi, spiegando i vari interventi di chiurgia estetica svolti: “Cosa ho fatto? Tolte le orecchie, tutta la faccia. In vent’anni ho rifatto la faccia. Ho iniziato con il naso a 16 anni, i miei hanno fatto un sacrificio a farmi fare l’operazione. Con anestesia locale per risparmiare. Il dottore mi diceva: ‘Piccolina abbiamo quasi finito’. La mattina dopo avevo una faccia così, ma non avevo più la gobba e mi sentivo bellissima”.

“E poi ho fatto tutto tranne le orecchie. Lifting uno e mezzo, ho fatto i denti perché da bambina ho preso il biberon fino a sei anni. I miei mi hanno messo l’apparecchio, ma il medico che l’ha messo era il medico curante, non un dentista, e mi ha rovinato i denti. Si erano cariati tutti. Ho dovuto rifarli”, ha proseguito.

Non mancano anche gli interventi a bocca e seno: “Poi ho rifatto la bocca. Adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Tenevo le punture in frigo e me le facevo da sola. Il seno? L’ho ridotto”.

Nel finale dell’intervista anche un’altra ammissione: “Come mi vedo tra 10 anni? Se ci fossi sarebbe una gioia per i miei gatti. Non mi ci vedo così lontana. Ora non mi rifaccio più niente perché ho paura di morire, per i miei gatti più che altro. Ne ho cinque e alcuni randagi. Io sono una gattara”.

Di seguito anche il post Instagram con parte dell’intervista a Belve: