Come sta Giulia De Lellis? I fan sono preoccupati dopo le ultime stories su Instagram dato che l’influencer ha lamentato anche dolore al petto.

Sicuramente ultime ore non proprio serene per Giulia De Lellis che via social, precisamente tramite le sue stories Instagram, ha fatto sapere di non stare bene. Probabilmente un principio di influenza che, però, l’ha messo, come da lei ammesso, “k.o”.

Giulia De Lellis sta male: “Sono k.o.”

Giulia De Lellis

“Sono a casa completamente malata. Stamattina ho preso un volo prestissimo da Roma perché sono stata assente tanti giorni per lavoro e quindi si sono accumulate tante cose ma alle sette già ero a Milano. C’è qualcuno adesso peggio di me? Perché io sono K.O”, ha esordito nelle sue stories Instagram la De Lellis.

“Avevo anche una cena bellissima per festeggiare che fossi esposta in vetrina alla Rinascente”, ha aggiunto l’influencer mostrandosi con il volto visibilmente sciupato e alle prese con tosse e naso tappato.

“Io mi sono presa veramente una bella fregata. Mi devo rimettere perché domani ho troppe cose da fare e ho bisogno della mia energia. Quindi mi vado a fare subito la mia zuppa calda e tanti integratori. Ho il naso distrutto e mi brucia. Non posso parlare, mi fa male in petto. Stavo pensando che erano anni che non facevo l’Aerosol. Ma tipo troppi”, ha continuato.

I suoi fan sono rimasti abbastanza in apprensione e stanno aspettando novità sul suo conto visto che da alcune ore, ormai, la bella Giulia non si fa sentire. La speranza è che il peggio possa essere passato.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer sicuramente in ben altro stato di forma e salute: