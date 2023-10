Messaggio che non è passato inosservato quello di Barbara D’Urso che è parso essere una frecciata in piena regola con chiaro destinatario…

Ha annunciato che quando potrà parlerà e, probabilmente, si toglierà diversi sassolini dalle scarpe. Per ora, Barbara D’Urso si limita a frecciatine social che, come naturale che sia, non passano inosservate. L’ultima, con destinatario, quasi certo: Pier Silvio Berlusconi e, ovviamente, anche Mediaset.

Barbara D’Urso, frecciata a Pier Silvio e Mediaset

Barbara D’Urso

Come noto, dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, la D’Urso si prepara a nuovi impegni di lavoro. Da quanto lei stessa affermato, per la conduttrice ci sarebbero diversi progetti in pentola, anche se alcuni – quelli televisivi – non li ha ancora voluti svelare.

Per ora, quello che sappiamo, è che Carmelita farà ritorno a teatro con la commedia “Taxi a 2 piazze”. Proprio a proposito del ritorno sul palco, la donna, su X, ex Twitter, ha spiegato che, di fatto, ha dovuto rinunciare a un tour in giro per l’Italia perché pensava che sarebbe stata ancora al timone di Pomeriggio Cinque. Sebbene non lo abbia specificato, il riferimento è chiaro e tira in ballo quello che è stato l’improvviso benservito da parte di Mediaset.

“Il 3/11 debutto a Torino. Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima. Ma arriverò”. Ovviamente, non manca il suo hashtag più usato “#colcuore”.

Di seguito anche il post su X, ex Twitter, di Carmelita: