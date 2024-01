Colpo di scena a Uomini e Donne dove Roberta Di Padua ha lasciato il programma dopo l’ultima delusione in amore.

Erano già uscite circa un mese fa le indiscrezioni sull’addio di Roberta Di Padua dal programma Uomini e Donne, trono over. Ora è arrivata anche la conferma con la messa in onda della trasmissione con la puntata decisiva. La dama ha preso la sua decisione di lasciare la trasmissione dopo l’ennesima delusione con Alessandro Vicinanza.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne: le reazioni

Maria De Filippi

Nella giornata di lunedì 8 gennaio 2024, Uomini e Donne è tornato al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5 e lo ha fatto col botto. Infatti, Roberta del trono over ha deciso di lasciare dopo esserci rimasta male per alcune questioni legate al suo rapporto con Alessandro Vicinanza.

“No ora basta”, ha detto la Di Padua. “Io non voglio più un uomo e l’amore. Non lo voglio più. Ho deciso che sto bene da sola. Non voglio lasciare il mio numero ad altre persone, non mi voglio più raccontare a nessuno. Basta, mi sono rotta le palle. Basta!”.

Con queste parole la dama del trono over ha annunciato la volontà di lasciare la trasmissione, nonostante anche l’intervento degli opinionisti Gianni e Tina che hanno provato a trattenerla. Anche Maria De Filippi ha provato a farla ragionare ma la scelta della donna è stata forte e decisa.

Dal canto suo Vicinanza è rimasto colpito e sorpreso ma anche parlando con la donna non è riuscito a convincerla a cambiare idea.

Al momento non è dato sapere se la dama farà, in futuro, ritorno nel programma ma qualche indiscrezione la vorrebbe addirittura sul trono come già capitato in precedenza a Ida Platano, anche lei uscita dal trono over per vivere la sua storia e poi tornata protagonista in studio come tronista.

Di seguito anche il post su X del programma e alcune reazioni del web su quanto accaduto: