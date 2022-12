Ecco quali sono le location di Downton Abbey, il film tratto dall’omonima serie TV che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo.

Fra le serie TV in costume una di quelle che ha avuto il maggiore successo è Downton Abbey: le sei stagioni sono state viste da milioni di spettatori in tutto il mondo, l’ultima è stata mandata in onda nel 2015 (nel 2016 in Italia). Ma proprio quando Downton Abbey sembrava essere arrivato alla definitiva conclusione, per la gioia dei tanti fan, nel 2019 è arrivato nelle sale cinematografiche l’omonimo film. Vediamo allora quali sono le location del film Downton Abbey.

Downton Abbey: le location del film

La location principale di Downton Abbey è Highclere Castle, situato nella contea di Hampshire: il castello, che dal 1679 appartiene alla famiglia Carnavon, è aperto al pubblico solamente dal 2012 ed è diventato una meta turistica molto ambita proprio grazie alla serie Tv prima e al film poi (anche se è stata utilizza come location anche per altri film come Le quattro piume e Eyes Wide Shut). E’ qui che si svolge gran parte della storia raccontata nel film.

Castello Highclere, Downton Abbey

Le riprese di Downton Abbey sono poi proseguite a Lacock, villaggio che si trova nella contea di Wiltshire, e a Londra. Il primo ciak è stato battuto dal regista Michael Engler nell’agosto del 2018, l’ultimo nel novembre dello stesso anno.

Downton Abbey: il cast del film

Nel film Downton Abbey sono presenti tutti i personaggi che il pubblico ha potuto conoscere anche nella serie TV. Hugh Bonneville è il Conte di Grantham, Robert Crawley. Ritroviamo poi anche Laura Carmichael nelle vesti della Marchesa di Hexham e poi ancora Edith Pelham Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael C. Fox, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Roberto James-Collier, Allen Leech e tutti gli altri protagonisti.

