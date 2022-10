Pivio e Aldo De Scalzi hanno realizzato la colonna sonora di Ammore e Malavita, la commedia musicale dei Manetti Bros. Scopri di più!

Il film dei Manetti Bros che ha conquistato le sale cinematografiche nel 2017 è un musical che racconta la camorra con un pizzico di ironia e una colonna sonora principalmente caratterizzata da brani napoletani. Quest’ultima è stata preparata in ben due anni dalla mente e dal talento di Pivio & Aldo De Scalzi. Con la collaborazione di diverti artisti, tra cui la brillante Serena Rossi che ha prestato la voce in L’amore Ritrovato (what a feeling), hanno realizzato ben 32 brani, tra cui alcune canzoni in lingua inglese. Da Bang Bang a Nun è Napule, scopriamo quali sono i brani che hanno preso parte del film Ammore e Malavita!

Ammore e Malavita: la colonna sonora del film

È il duo più famoso in Italia per aver realizzato diverse colonne sonore dal 1991: Pivio e Aldo De Scalzi sono i responsabili della creazione della colonna sonora del film Ammore e Malavita, uscito nelle sale italiane nel 2017, proprio come ci aveva ricordato il 5 ottobre Serena Rossi sul suo profilo Instagram.

I Manetti Bros, registi famosissimi per le loro commedie musicali, nonché produttori del film Ammore e Malavita, hanno affidato il compito a Pivio e Aldo De Scalzi. Quest’ultimi hanno avuto il compito di realizzare ben 32 brani per la colonna sonora del film. In tutto sono 15 le canzoni, 13 in napoletano e 2 in inglese, e il resto sono brani strumentali. Ecco i titoli:

1. Bang Bang

2. Arriva Pistillo

3. Al Mio Funerale

4. Prima dell’arrivo delle tigri

5. Scampia Disco Dance

6. Arrivano le tigri

7. E mo’ che fate

8. Transito Teso

9. La canzone della serva

10. Tigre contro tigre

11. O’ secondo

12. Attacco ai camorristi

13. L’amore ritrovato (What a feeling)

14. Action Barcone

15. O’ Contrabbandiere

16. Sleuther

17. Guaglione ‘e malavita

18. Tra NY e la barca

19. Chiagne Femmena

20. Ciambellano

21. Ammore e lusso

22. Abbia un getto

23. Strozzalone legacy

24. Porto Salvo

25. E mo’ che faccio

26. Sopravvivi al macello

27. O’ Vient’ e libertà

28. Finto Funerale

29. The last beach

30. Marea rossa

31. Funky finale

32. Nun è Napule

Tra gli artisti che hanno preso parte della colonna sonora troviamo Serena Rossi, Raiz, Andrea D’Alessio, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Antonio Buonomo e tanti altri ancora.

Sono anche molti gli artisti musicali che hanno preso parte dei brani strumentali per la realizzazione della colonna sonora: dall’orchestrazione di Luca Cresta ai talentuosi violinisti Alessandra Dalla Barba, Manuel Dammicco, Laura Sillitti, Cristian Budeanu, Marco Mascia e Roberto Mazzola. In tutto, insieme a Pivio e Aldo De Scalzi, hanno lavorato ben 54 artisti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG