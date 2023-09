Ecco dove vedere Italia-Usa in streaming e in TV: è l’imperdibile quarto di finale del Mondiale 2023 di basket.

Per la prima volta dopo 25 anni, l’Italia del basket è riuscita ad approdare ai quarti di finale di un Mondiale: un risultato storico per la nazionale azzurra, considerando che l’ultima volta che c’era riuscita era stata nel 1998 e di quella squadra faceva parte anche Gianmarco Pozzecco, ora ct. Ma l’Italia non ha intenzione di fermarsi e vuole proseguire il proprio sogno anche se il prossimo avversario sarà tutt’altro che agevole da superare: gli Stati Uniti. Vediamo allora dove vedere Italia-Usa in streaming e in TV per continuare a tifare gli Azzurri e sperare che il sogno possa proseguire.

Quando è Italia-Usa di basket?

Il quarto di finale del Mondiale 2023 Italia-Usa è in programma martedì 5 settembre 2023 alle ore 14.40 italiane (le 20.40 locali) alla Mall of Asia Arena di Manila. Chi vincerà la partita se la dovrà vedere nella semifinale contro la vincente di Germania-Lettonia.

Dove vedere Italia-Stati Uniti in streaming: il link

Si può vedere Italia-Usa in streaming gratis? La risposta è sì grazie a RaiPlay. Sulla piattaforma on demand della Rai, infatti, è possibile vedere interamente la partita di basket, in diretta, in maniera del tutto gratuito: basta accedere alla piattaforma da computer, smartphone, tablet o Smart TV per poterla vedere.

Ci sono poi anche altri modi per vedere Italia-Stati Uniti in streaming: è possibile guardarla su Dazn, su Now TV o su SkyGo. Ricordiamo però che per poter seguire la partita di Simone Fontecchio e compagni su questa piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Dove vedere Italia-Stati Uniti in TV

Per vedere Italia-Stati Uniti in TV, invece, ci si può sintonizzare su Rai 2 e si potrà vedere la partita in chiaro e gratuitamente. Ma gli abbonati a Sky potranno vedere la partita anche sulla TV satellitare, anche Sky detiene infatti i diritti per la messa in onda.