Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 3 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 3 settembre i palinsesti generalisti hanno offerto soprattutto serie tv e intrattenimento. Al primo posto come numero di ascolti si posiziona L’Allieva, la serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale che interpreta Claudio Conforti. Vediamo nei dettaglio tutti i dati.

Alessandra Mastronardi

Sul podio: ‘L’Allieva’ al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo le repliche della terza stagione della serie tv L’allieva con Alessandra Mastronardi che ha raccolto, in onda su Rai 1, 1.714.000 spettatori pari a uno share dell’11,8%. Al secondo posto su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale ha registrato 1.688.000 spettatori pari a uno share del 13,1%. Infine su Italia 1 FBI: Most Wanted ha interessato 973.000 spettatori con uno share del 6,4%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 il film La follia bussa alla porta ha registrato uno share del 4,2% con 663.000 spettatori. Zona Bianca su Rete 4 ha invece interessato 623.000 spettatori pari a uno share del 5%. TV 8 con GP Catalunya di MotoGP ha ottenuto uno share del 3,9% con 614.000 spettatori.

Su Rai 3 L’ufficiale e la spia ha registrato 505.000 spettatori e uno share del 3,7%. Infine su La 7 Atlantide Files ha raccolto 453.000 spettatori pari al 3,8% di share mentre Nove con Little Big Italy ha interessato 405.000 spettatori pari al 3,1% di share.