Mel Gibson e Helen Hunt sono i protagonisti della commedia What Women Want – Quello che le donne vogliono: ecco le location del film.

Cosa pensano le donne? Una domanda che, tra il serio e il faceto, a diversi uomini è capitato di porsi. E proprio intorno a questo quesito ruota la trama di What Women Want – Quello che le donne vogliono, divertente e celebre commedia del 2000 diretta Nancy Meyers che è stata anche d’ispirazione per alcuni remake al femminile che però non hanno avuto successo. Tornando invece a What Women Want – Quello che le donne vogliono, vediamo ora quali sono i luoghi utilizzati dalla regista Nancy Meyers per effettuare le varie riprese del film.

What Women Want – Quello che le donne vogliono: le location del film

What Women Want – Quello che le donne vogliono è ambientato a Chicago ed è proprio che nella città dell’Illinois che la regista Nancy Meyers ha girato gran parte del proprio film.

Tra le varie location di Chicago che possono essere riconosciute nel corso della pellicola c’è Chinatown. Le scene degli interni, ma non solo, sono invece state girate a Los Angeles. Nella città della California si può riconoscere, ad esempio, la University of Southern California.

Mel Gibson

What Women Want – Quello che le donne vogliono: il cast del film

Il protagonista principale di What Women Want – Quello che le donne vogliono è Mel Gibson, che interpreta il ruolo di Nick Marshall, un pubblicitario di un’agenzia di Chicago che, in seguito a un incidente domestico, riesce a leggere i pensieri di tutte le donne. Mel Gibson sorprende in un ruolo differente da quelli a cui siamo abituati a vederlo nel suoi film più celebri come Arma Letale e Braveheart – Cuore impavido.

La principale protagonista femminile del film è invece Helen Hunt. Nel cast della commedia sono inoltre presenti Marisa Tomei, Sarah Paulson, Ashley Johnson, Mark Feuerstein, Alan Alda, Lauren Holly ed Eric Balfour.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG