Ecco dove vedere Il Collegio 7 in streaming oltre che in TV per non perdersi nessuna puntata del reality di Rai 2.

Il Collegio è arrivato alla sua settima edizione, un chiaro segnale del fatto che il programma in cui un gruppo di adolescenti fa un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo per frequentare la squadra del passato (Il Collegio 7 è ambientato nel 1958) continua a piacere, e molto, al pubblico di Rai 2. E dai banchi del programma nel corso degli anni sono usciti anche diversi personaggi diventati protagonisti in altri programmi televisivi: da George Ciupilan, concorrente al Grande Fratello Vip, a Nicole Rossi e Jennifer Poni, vincitrici Pechino Express 8. Tornando alla nuova edizione, oltre che in TV dove si può vedere Il Collegio 7 in streaming.

Dove vedere Il Collegio 7 in streaming

La prima puntata de Il Collegio 7 va in onda su Rai 2 martedì 18 ottobre 2022, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Le puntate di questa nuova edizione sono in totale 8 e vanno in onda ogni martedì sera fino al 29 novembre.

Ma se in Tv il programma si può vedere su Rai 2, dove si può vedere Il Collegio 7 in streaming? Come tutti i programma della Rai, anche questo reality può essere seguito in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da tablet e anche da smartphone.

Oltre che in diretta, in contemporanea con la messa in onda televisiva del programma, le varie puntate possono essere viste o riviste on demand in qualsiasi momento collegandosi semplicemente a RaiPlay. Sempre su RaiPlay sono inoltre presenti tutta una serie di contenuti su Il Collegio 7 e clip varie con i momenti più significativi di ogni singola puntata del programma.

