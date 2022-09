Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Il Collegio 7: dai professori al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Altra stagione, altro viaggio nel tempo nella scuola del passato: su Rai 2 arriva infatti Il Collegio 7. E’ uno dei programmi di maggiore successo del secondo canale Rai e, come ogni autunno, torna sul piccolo schermo per riportare un gruppo di adolescenti a ritroso nel tempo e fargli frequentare per alcune settimane la scuola del passato. In questa edizione sono tante le novità rispetto al passato: dal cast ai professori, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 7.

Il Collegio 7: quando inizia

Il Collegio 7 avrebbe dovuto debuttare su Rai 2 martedì 27 settembre, la prima puntata del programma. stata invece rinviata a martedì 18 ottobre 2022. Le puntate andranno tutte in onda ogni settimana, sempre al martedì sera, in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. Il Collegio 7 è ambientato nel 1958.

Il Collegio 7: il cast

Sono ovviamente gli studenti che siedono sui banchi della scuola di Rai 2 i grandi protagonisti de Il Collegio 7. I collegiali sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Giulia Wnekowicz, 14 anni, Figline Valdarno (FI)

Luna Tota, 15 anni, Roma

Damiano Severoni, 16 anni, Tivoli

Giada Scognamillo, 17 anni, Genova

Priscilla Savoldelli, 15 anni, Gandino (BG)

Samuel Rosica, 14 anni, Bitonto (BA)

Gabriel Rennis, Ostia (RM)

Mattia Patané, 16 anni, Riposto (CT)

Alessandro Orlando, 17 anni, Torre Annunziata (NA)

Zelda Nobili, 15 anni, Milano;

Tommaso Miglietta, 14 anni, Lizzanello (LE)

Apollinaire Manfredi, 15 anni, Congo

Marta Maria Erriquez, 16 anni, Venaria Reale (TO)

Davide Di Franco, 16 anni, Bisceglie (BT)

Mattia Camorani, 15 anni, Faenza (RA)

Davide Cagnes 17 anni, Montebelluna (TV)

Sofia Brixel, 16 anni, Chiavari (GE)

Alessandro Bosatelli, 14 anni, Brembate (BG)

Elisa Angius 15 anni, Cagliari

Alessia Abruscia, 14 anni, Crosia – Mirto (CS)

Il Collegio 7: i professori

Sono tante le novità di questa edizione rispetto al passato, non cambia (ovviamente) solamente il cast e l’anno in cui è ambientato, ma ci sono diverse cambiamenti anche nel corpo docente. In Il Collegio 7 di professori già presenti nelle precedenti edizioni ne vedremo infatti pochi.

Confermato il presidente Paolo Bosisio e il professore di italiano Andrea Maggi, non ci saranno invece più la professoressa di matematica Maria Rosa Petolicchio, il professore di arte Alessandro Carnevale e quello di storia, Luca Raina.

Ecco tutti i professori de Il Collegio 7: Paolo Bosisio (preside), Andrea Maggi (italiano ed educazione civica), Silvia Smaniotto (musica), Duccio Curione (educazione fisica), Denise McNee (inglese), Lidia Carew (Ballo), Lorenzo Vignolo (cinema), Marco Volante (relatore del convegno), Roberta Sette (educazione sessuale). Altra novità riguarda la voce fuori campo: in questa edizione non è quella di Giancarlo Magalli ma è Nino Frassica a commentare il programma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG