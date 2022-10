Blonde è il film che racconta la vita di Marylin Monroe: ecco quali sono le differenze tra la pellicola e la realtà.

Marilyn Monroe è un’icona del cinema ma più in generale è una vera e propria icona del ‘900. La sua vita è raccontata nel film Blonde, diretto da Andrew Dominik e tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates. Il film non racconta la reale vita dell’attrice americana ma alcuni episodi che si vedono nella pellicola non sono realmente accaduti. Vediamo allora quali sono le differenze tra la realtà e il film Blonde.

Blonde: differenze tra film e realtà

In Blonde viene raccontata una relazione poliamorosa tra Marilyn Monroe e i colleghi Charles Chaplin Jr. e Edward G. Robinson Jr. In realtà questa storia d’amore a tre non c’è mai stata, anche se sembrerebbe vero che l’attrice avesse avuto due relazioni differenti, non in contemporanea, con entrambi questi attori.

Marilyn Monroe

In Blonde si vede inoltre Marilyn Monroe rimanere più volte incinta e abortire: se è vera la gravidanza e la successiva interruzione quando era sposata con Arthur Miller, non è vero che anche nel 1953 fosse rimasta incinta a abbia poi abortito.

Una delle scene più discusse di Blonde e quella del rapporto orale di Marilyn Monroe a John F. Kennedy. Non ci sono riscontri che questa scena sia realmente accaduto, così come non ci sono conferme che i due abbiano realmente avuto una relazione, anche se spesso se ne è parlato.

Queste sono le tre più grandi differenze tra il film e la realtà riguardo a tutto quello che è raccontato nel corso di Blonde.

Blonde: il cast del film

Ricordiamo che la protagonista di Blonde è Ana de Armas: è lei a interpretare Marilyn Monroe. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG