Viola come il mare 2 si farà? Ecco cosa sappiamo sull’amatissima fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Viola come il mare è una delle nuove fiction su cui la Mediaset punta di più. Il cast che vede come protagonisti principali interpreti come Francesca Chillemi e Can Yaman, due attori molto amati dal pubblico televisivo, il successo avuto sin dalla prima puntata, andata in onda lo scorso 30 settembre, hanno portato la Mediaset ad annunciare con grande anticipo che Viola come il mare 2 si farà. La fiction di Canale 5 è stata infatti prolungato anticipatamente.

Viola come il mare 2 si farà: l’annuncio

In un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e canzoni, il produttore della fiction Mediaset, Luca Bernabei, ha dichiarato: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione di Viola come il mare 2“. Una notizia, questa, che è stata accolta con grande entusiasmo dai tanti spettatori che ogni venerdì sera si sintonizzano su Canale 5 per vedere una nuova puntata della serie TV.

Francesca Chillemi e Can Yaman

Non c’è ancora una data di uscita di Viola come il mare 2, con ogni probabilità bisognerà però aspettare l’autunno del 2023 per vedere le nuove puntate della serie TV in onda su Canale 5. Anche per quanto riguarda la trama e il numero di puntate non ci sono ancora notizie ufficiali, anche se si può immaginare che gli episodi saranno sempre 12 suddivisi in 6 diverse puntate.

Viola come il mare: il cast della serie TV

Oltre ai due già citati protagonisti, Francesca Chillemi e Can Yaman che interpretano rispettivamente i due protagonisti principali della fiction, ovvero Viola Vitale e l’ispettatore di polizia Francesco Demir, nel cast di Viola come il mare troviamo anche Mario Scerbo, Chiara Iron, Ruben La Malfa, Giovanni Basta, Daniele Virzì, David Coco e Tommaso Basili.

Riproduzione riservata © 2022 - DG