Nel 2011 con Qualunquemente Antonio Albanese ha portato nei cinema il suo Cetto La Qualunque: ecco quello che c’è da sapere sul film.

Tra i tanti personaggi interpretati da Antonio Albanese nella sua carriera uno di quelli che ha avuto il maggio successo è Cetto La Qualunque: un corrotto imprenditore candidato a sindaco in un paese della Calabria. Nel 2011 questo personaggio è apparso per la prima volta nelle sale cinematografiche con la commedia Qualunquemente, che è stata un vero e proprio successo, come dimostra il fatto che, al momento dell’uscita, è riuscita a togliere il primato che da tre settimane Checco Zalone deteneva con il suo Che bella giornata. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Qualunquemente: il cast del film

Il protagonista assoluto è ovviamente Antonio Albanese con il suo Cetto La Qualunque, personaggio che aveva interpretato per la prima volta nel 2003 a Non c’è problema ma che ha avuto un grande successo a Mai dire Domenica e Mai dire Lunedì. “Cchiù pilu pi tutti” è il suo tormentone più celebre, ma non è l’unico.

Antonio Albanese

Nel cast di Qualunquemente troviamo poi Lorenza Indovina e Davide Giordano che rispettivamente interpretano la moglie e il figlio di Cetto La Qualunque, Carmen e Melo. Nicola Rignanese è invece l’inseparabile amico e compagno di avventure del protagonista, Pino “O’ straniero”.

Completano il cast Sergio Rubini, Salvatore Cantalupo, Antonio Gerardi, Veronica Da Silva e Massimo Cagnina.

Qualunquemente: la trama del film

Qualunquemente è stato girato in varie località della Calabria, come Lamezia Terme, Palmi, Scilla, Villa San Giovanni e anche alcune località della provincia di Roma.

Il film racconta la storia della candidatura a sindaco di Marina di Sopra di Cetto La Qualunque, una candidatura che nasce per evitare che nel paesi ci sia troppa legalità, fattore che metterebbe a rischio le sue proprietà derivanti da abusi e soprusi vari. Lo sfidante sindaco e l’onesto Giovanni De Santis.

