E’ andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione, ora i fan della fiction si stanno chiedendo se Imma Tataranni 3 ci sarà.

La donna che perse la testa: è questo il titolo dell’ottava e ultima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni che è andata in onda su Rai 1, in prima serata, giovedì 13 ottobre 2022. Quella con protagonista Vanessa Scalera è una delle fiction di maggiore successo della Rai e ora che la seconda stagione è terminata sono ovviamente in tanti a domandarsi se Imma Tataranni 3 si farà oppure o no. Per i fan della serie TV ci sono buone notizie a riguardo, visto che è già stata annunciata la realizzazione della terza stagione: ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Imma Tataranni 3: le anticipazioni sulla fiction di Rai 1

Per prima cosa è noto che le riprese degli episodi di Imma Tataranni 3 inizieranno nella primavera del 2023, sempre a Matera e dintorni. “Potrebbe essere quella conclusiva. Mi sono divertita moltissimo con i miei compagni di lavoro, ci siamo fatte grosse risate” ha però rivelato Vanessa Scalera nel corso di un’intervista rilascia a Elle.

I sassi e il Parco delle Chiese Rupestri Matera

Ovviamente anche nel corso della terza stagione vedremo la protagonisti districarsi da casi difficili da risolvere a una vita sentimentale un po’ meno turbolenta. Forse. Quando andrà in onda Imma Tataranni 3? E’ ancora presto per dirlo, visto che non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma la fiction dovrebbe tornare sugli schermi televisivi tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Imma Tataranni 3: il cast della fiction di Rai 1

Ovviamente anche nella terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore la protagonista principale è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.

