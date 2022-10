Non avete ben capito cosa succede nel finale di Atomica bionda? Ecco la spiegazione del film con protagonista Charlize Theron.

Un thriller ambientato a Berlino alla vigilia della caduta del muro che ha ricevuto giudizi molto positivi dalla critica e anche dal pubblico: parliamo di Atomica bionda. Il film è diretto da David Leitch, regista anche di film come Deadpool 2, Fast & Furious – Hobbs & Shaw e Bullet Train. Se vi siete persi qualche passaggio del film e non avete capito il finale, ecco la spiegazione di Atomica bionda. Se non volete correre il rischio di leggere qualche spoiler, non andate avanti con la lettura.

Atomica bionda: la spiegazione del finale del film

La protagonista di Atomica bionda è Lorraine Broughton (interpretata da Charlize Theron), è una spia dell’MI6 che viene inviata a Berlino Ovest per recuperare una lista con i nomi degli agenti infiltrati da una parte e l’altra del muro. Lista che è cercata da tutte le agenzie internazionali presenti nella città tedesca. In realtà Lorraine Boughton è una spia del KGB che è stata infiltrata nell’intelligenze inglese. Una doppiogiochista quindi? No, una triplogiochisti perché i sovietici non sanno che in realtà è un’agente della CIA che si è infiltrata nel KGB, che a sua volta l’ha infiltrata nell’MI6.

CHARLIZE THERON

L’unica persona che conosce la reale identità di Lorraine Boughton è Percival, che la conosce con il nome di Satchel. Per questo modo la protagonista ha l’interesse di ucciderlo. Lorraine Boughton all’MI6 spiega che l’agente Satchel era in realtà Percival, dopodiché contatta il KGB e fa cadere nella sua trappola l’agente sovietico che voleva recuperare la lista, uccidendolo. A questo punto Lorraine Boughton può tornare negli Stati Uniti con in mano la lista con i nomi dei vari agenti segreti presenti a Berlino e ricevere il premio per aver portato a termine la sua missione segreta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG