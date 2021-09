Con il suo talento e la sua bellezza mozzafiato Ana De Armas è una delle più famose attrici cubane: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita privata.

Dall’infanzia trascorsa a Cuba allo studio della recitazione che, con immensi sacrifici, l’ha condotta a Los Angeles: scopriamo cosa c’è da sapere su Ana De Armas e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sulla carriera e sulla sua liaison (durata per tutto il 2020) con Ben Affleck.

Ana De Armas: la biografia e la carriera

Nata il 30 aprile 1988 a L’Avana sotto il segno zodiacale del Toro, Ana de Armas è una delle più famose attrici cubane del mondo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ana_d_armas/

Ha debuttato nel mondo del cinema nel 2006 con il film spagnolo Una rosa de Francia e a seguire ha preso parte a numerose pellicole internazionali. Tra i suoi film più famosi vi sono Knock Knock (con Keanu Reeves), Blade Runner 2049 e Overdrive. Nel 2019 la sua interpretazione in Knives Out – Cena con delitto le è valsa la candidatura ai Golden Globe. Nel 2021 ha recitato nel film No Time to Die al fianco di Daniel Craig.

Ana De Armas: la vita privata

Dopo il matrimonio con Marc Clotet (durato dal 2015 al 2018) l’attrice ha vissuto un’importante relazione con Ben Affleck (prima che lui tornasse con JLo nel 2021). A seguire l’attrice si è legata al collega attore Paul Boukadakis.

Ana De Armas: le curiosità

– La sua infanzia a Cuba non è stata semplice a causa del razionamento del cibo e dei continui blackout elettrici. Poteva guardare la tv a casa dei suoi vicini e le era permesso guardare 20 minuti di cartoni animati durante il week end.

– Al suo arrivo a Los Angeles, nel 2014, ha impiegato quattro mesi a imparare l’inglese per potersi presentare ai suoi primi provini.

– Ha capito che voleva diventare un’attrice a 12 anni.

– Ha due cani, Elvis e Salsa, spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

– Per esigenze di copione ha dovuto tingere i suoi capelli biondo platino.

