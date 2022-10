Le location di Il Divin Codino, il film che racconta la storia di Roberto Baggio, uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi.

Ci sono pochi calciatori che si sono fatti amari da tutti i tifosi italiani, a prescindere dalle squadre in cui ha giocato. Uno di questi è però sicuramente Roberto Baggio, uno dei più forti numeri 10 della storia del calcio mondiale e non solo italiano. La sua storia, la sua carriera, i suoi successi, sono stati raccontati dalla regista Letizia Lamartire nel film Il Divin Codino, uscito su Netflix nel 2021 ma trasmesso in prima TV da Canale 5. Vediamo ora quali sono le location di Il Divin Codino.

Il Divin Codino: le location del film su Roberto Baggio

Roberto Baggio è nato a Caldogno, un piccolo paese in provincia di Vicenza dove ha iniziato a tirare calci al pallone. Di Caldogno e del Veneto in generale in Il Divin Codino però non c’è traccia, se non per un’immagine d’archivio dello stadio Romeo Menti di Vicenza.

Roberto Baggio

Gran parte del film è stato infatti girato in Trentino Alto Adige. Il campetto dove il piccolo Roberto Baggio inizia a giocare a calcio è quello del quartiere di San Giuseppe a Trento, tra le location del film c’è poi lo Stadio di Arco di Trento e la Casa di Cura Regina, che è l’ospedale dove Baggio si fa visitare il ginocchio.

Tra le location di Il Divin Codino, oltre al Trentino Alto Adige, c’è anche la Toscana. A Firenze sono state girate diverse scene: si può riconoscere lo stadio Artemio Franchi, il Piazzale Michelangelo e diversi luoghi del centro storico.

Il Divin Codino: il cast del film

L’onere e l’onore di vestire i panni di Roberto Baggio in Il Divin Codino l’ha avuto Andrea Arcangeli. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Valentina Bellè, Andrea Pennacchi, Anna Ferruzzo, Thomas Trabacchi, Antonio Zavatteri e Martufello.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG