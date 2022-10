Ecco la location di Il Collegio: dove si trova la scuola nella quale è ambientato il programma in onda su Rai 2.

Tra i programmi più seguiti su Rai 2 c’è Il Collegio. Il reality con protagonisti un gruppo di adolescenti, che per alcune settimane compiono un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per frequentare la scuola del passato, è arrivato alla sua settima edizione. Sono tanti i ragazzi e le ragazze che ogni anno sognano di poter entrare a far parte del cast del programma, ma sono ancora di più coloro che lo seguono da casa. Ma il Collegio dove si trova esattamente? Vediamo ora qual è la splendida location che fa da sfondo all’intero programma.

Il Collegio dove si trova? La location della settima edizione

Le aule, i corridoi, i dormitori delle ragazze e quello dei ragazzi, il cortile, l’ufficio del preside: tutti i luoghi che vediamo in ogni puntata de Il Collegio 7 e che diventano molto famigliari agli spettatori del reality show. Ma dove si trova il Collegio nella realtà?

Ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’istituto che ospita il programma altro non è il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni che è stato scelto come location del programma a partire dalla quinta edizione, dopo che le prime quattro erano state invece girate all’intento dell’Istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo.

Anche se Il Collegio 7 va in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2, le puntate del programma sono state girate molto prima: il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni ha infatti aperto i propri cancelli agli studenti e alle studentesse del programma nel mese di luglio del 2022.

Il Collegio 7: quando è ambientato

Per la settima edizione del programma si è scelto un salto all’indietro nel tempo in modo da portare i ragazzi e le ragazze protagoniste del reality nell’anno 1958.

