Ecco dove vedere Emigratis in streaming: tutte le puntate di tutte le stagioni del programma con protagonisti Pio e Amedeo.

E’ uno dei programmi televisivi che più ha fatto discutere degli ultimi anni ma è anche uno di quelli di maggiore successo: parliamo di Emigratis. Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti dello show: le prime tre stagioni sono andate in onda su Italia 1 dal 2016 al 2018, a distanza di quattro anni, da mercoledì 28 settembre 2022, Pio e Amedeo tornano in TV con una nuova stagione, Emigratis – La resa dei conti. Vediamo ora dove vedere le puntate di Emigratis in streaming, oltre che in TV.

Dove vedere Emigratis in streaming e in TV

Dove vedere Emigratis 2022 in TV? La nuova stagione va in onda su Canale 5, una sorta di promozione per il programma che debutta così nella rete ammiraglia di Mediaset dopo che le precedenti edizione erano andate in onda su Italia 1. Le puntate vanno in onda ogni mercoledì sera, a partire dal 28 settembre 2022, dalle ore 21.25.

Pio e Amedeo

E invece, dove vedere Emigratis in streaming? Oltre che su Canale 5, si possono vedere le puntate di Emigratis in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da tablet e da smartphone.

Emigratis: le puntate in streaming di tutte le stagioni del programma

Se siete dei fan di Pio e Amedeo e volete rivedere (o vedere per la prima volta) tutte le puntate di Emigratis, dalla prima stagione in poi, potete farlo collegandosi sempre a Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma potrete infatti trovare tutte le puntate del programma e man mano che andranno in onda su Canale 5 quelle della quarta edizione verranno poi caricate anche sulla piattaforma on demand.

Riproduzione riservata © 2022 - DG