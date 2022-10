La carriera di uno del calciatori più amati di sempre raccontata su Netflix: arriva Il Divin Codino, il film su Roberto Baggio.

E’ stato tra i calciatori italiani più amati di tutti i tempi, un idolo per diverse generazioni di ragazzi che con la maglia della Nazionale ha fatto sognare milioni di italiani: parliamo di Roberto Baggio. Netflix, come ha fatto anche per altri campioni dello sport, ha deciso di raccontare la sua storia e la sua lunga carriera: sulla piattaforma streaming arriverà, prossimamente, Il Divin Codino, il film biopic su colui che è stato uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio italiano. L’annuncio dell’uscita della pellicola è stato dato dalla stessa Netflix lo scorso 18 febbraio 2021, il giorno del 54esimo compleanno dell’ex calciatore.

Il Divin Codino: il cast del film su Roberto Baggio

Ad avere l’onere e l’onore di interpretare Roberto Baggio ne Il Divin Codino è Andrea Arcangeli, attore che abbiamo potuto vedere al cinema in film come The Startup e Domani è un altro giorno, ma ha recitato anche nella serie TV Romulus.

Roberto Baggio

Nel cast del film sono presenti anche Valentina Bellè, Andrea Pennacchi (il Pojana di Propaganda Live e protagonista di vari film e serie TV), che interpreta il papà dell’ex calciatore Florindo Baggio. La regista del film, che è prodotto da Fabula ed è nato dalla collaborazione di Netflix e Mediaset, è Letizia Lamartire.

Il Divin Codino: l’uscita su Netflix del film su Roberto Baggio

Netflix ha descritto Il Divin Codino come: “Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori”.

Non è però stata annunciata la data esatta in cui il film verrà rilasciato sulla piattaforma streaming, anche se non si dovrebbe aspettare ancora molto per poter vedere il film su Roberto Baggio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG