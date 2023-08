Ecco dove vedere Cuori in streaming: è la fiction con protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari.

Una delle fiction Rai più apprezzate degli ultimi anni è stata, senza dubbio, Cuori. Ambientata nella Torino della fine degli anni ’60, è ambientata all’ospedale Le Molinette e racconta la storie dei medici. I protagonisti principali sono il dottor Cesare Corvara, che è il primario e fondatore del reparto di cardiologia, la dottoressa Delia Brunello, di ritorno dagli Stati Uniti e specializzata in cardiochirurgia, il capo chirurgo Enrico Mosca. Vediamo ora deve vedere (o rivedere) tutte le puntate di Cuori in streaming.

Dove vedere Cuori in streaming

Gli episodi della prima stagione di Cuori sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2021 e nell’autunno del 2023 la serie TV torna sul piccolo schermo con la seconda stagione. Ma dove si può vedere la fiction in streaming e gratis? La risposta a questa domanda è molto semplice: come tutti i contenuti della Rai, anche Cuori può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Pilar Fogliati

Per vedere i vari episodi basta collegarsi a RaiPlay e cercare nella sezione dedicata alle fiction Cuori. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma on demand della Rai da qualsiasi dispositivo: al sito tramite computer oppure anche tramite l’App ufficiale che si può scaricare su tablet e smartphone. Ma è ovviamente possibile vedere RaiPlay anche da Smart TV.

Cuori: il cast della fiction

La fiction Cuori è diretta dal regista Riccardo Donna e i protagonisti principali sono tre: Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Due attori a un’attrice che il pubblico della Rai conosce molto bene.

Daniele Pecci lo si è potuto vedere anche nella serie TV I Medici dove ha interpretato il ruolo di Ludovico Il Moro. Anche matteo Martari ha lavorato i I Medici, vastando i panni di Francesco de’ Pazzi, lo si è poi visto in fiction come Un passo dal cielo, I bastardi di Pizzofalcone e L’Alligatore.

Infine, Pilar Fogliati è diventata una star delle fiction Rai grazie a Un passo dal cielo (il suo personaggio è Emma Giorgi) ma ha lavorato anche in Mai scherzare con le stelle!.