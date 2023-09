Domenica 1 ottobre inizia su Rai 1 Cuori 2: ecco le anticipazioni della prima puntata della fiction ambientata negli anni ’60.

C’è una data che tutti coloro che attendono l’uscita di Cuori 2 si sono segnati da tempo sui proprio calendari, quella di domenica 1 ottobre: è infatti questo il giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. A tal proposito, vediamo che cosa dobbiamo aspettarci proprio dalla prima puntata (ricordiamo che sono in totale sei, quindi dodici episodi) di Cuori 2: ecco le anticipazioni.

Cuori 2: le anticipazioni della puntata 1

La prima stagione era terminata con Delia e Alberto che non hanno ancora trovato l’occasione giusta per parlare della crisi che affligge il loro matrimonio mentre Cesare si trova in una situazione critica dopo un intervento cardiaco.

Delia, dopo aver scoperto che Alberto aspetta un figlio da un’altra donna, decide di chiudere il rapporto. Nel frattempo Cesare, dopo essere tornato alle Molinette, cerca di riprendersi tutto ciò che ritiene dovrebbe essere suo. Insieme a Cesare torna anche Virginia che presto conosce Helmut, un giovane inserviente dell’ospedale arrivato da Berlino Est.

Le Mollette sono inoltre scosse da una misteriosa morta su cui indaga l’ispettore Marcello Giraudo, che inizia a corteggiare con estrema dolcezza Delia.

Cuori 2: il cast della fiction

I tre principali protagonisti di Cuori 2 sono sempre Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello (gli stessi protagonisti che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della prima stagione) che tornano ovviamente a essere interpretati rispettivamente da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Nel cast di Cuori 2 troviamo inoltre anche Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carola Stagnaro, Carmine Buschini, Benedetta Cimatti, Chiara Degani, Simona Nasi, Davide Paganini, Roberto Accornero, Paolo Romano, Laura Adriani, Gaia Messerklinger e Claudia Nicolazzo.