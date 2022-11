Ecco le location di Sopravvissuto – The Martian: Matt Damon è stato sì lontano dagli Stati Uniti, ma non così distante da arrivare su Marte.

Trovarsi a essere l’unico essere umano presente in tutto il pianeta, che in questo caso non è la Terra ma è Marte. E’ ciò che accade a Mark Watney, il protagonista di Sopravvissuto – The Martian, film del 2015 diretto da Ridley Scott, autentico maestro del cinema che ha firmato capolavori come Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Soldato Jane Il gladiatore, Hannibal e Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, solo per citarne alcune. Tornando a Sopravvissuto – The Martian, dove è stato girato il film? Scopriamo ora insieme quali sono le location.

Sopravvissuto – The Martian: le location del film

Ovviamente le riprese del film non hanno potuto svolgersi su Marte, ma il Pianeta Rosso è stato ricostruito tra l’Ungheria e la Giordania. Il 10 novembre del 2014 il regista Ridley Scott ha battuto il primo ciak del suo film ai Korda Studios di Budapest: qui ha ricreati ben venti differenti set, tra cui quello della piantagione delle patate (e sono state realmente piantate delle patate).

Matt Damon

Qualche mese dopo, nel marzo del 2015, il regista americano ha proseguito le riprese di Sopravvissuto – The Martian in Giordania, per la precisione a Uadi Rum, località conosciuta come la Valle della Luna.

Sopravvissuto – The Martian: il cast del film

Il protagonista principale di Sopravvissuto – The Martian è Matt Damon, che interpreta il ruolo dell’astronauta Mark Watney, colui che a causa di un incidente rimane bloccato su Marte, dove è in missione, perché creduto morto dai propri compagni.

Nel cast del film sono poi presenti altre star di Hollywood come ad esempio Jessica Chastain, Michael Pena, Sean Bean, ma anche Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara, Sebastian Stan e Benedict Wong.

