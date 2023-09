Paola Perego e Simona Ventura tornano in TV con il loro Citofonare Rai 2: ecco quando inizia il programma.

Citofonare Rai 2 è ormai arrivato alla sua terza edizione, dopo i buoni dati ascolto fatti registrare nelle prime due stagioni il programma condotto in coppia da Paola Perego e Simona Ventura non poteva che essere riconfermato. Ma quando inizia Citofonare Rai 2 2023? Tutti coloro che avevano un appuntamento fisso la domenica con il programma non dovranno ora attendere molto altro tempo vedere la nuova edizione.

Quando inizia Citofonare Rai 2?

La prima puntata di Citofonare Rai 2 2023 va in onda domenica 1 ottobre a partire dalle ore 10.30. Il programma termina poi alle ore 13, quando inizia il Tg2 ed è diviso in due parti inframezzate dal Tg Sport. Ovviamente l’appuntamento con Paola Perego e Simona Ventura è settimanale: ogni domenica mattina va infatti in onda una nuova puntata del programma.

Paola Perego

Citofonare Rai 2: il programma

In una lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, le due conduttrici di Citofonare Rai 2, Paola Perego e Simona Ventura, hanno presentato la nuova edizione del loro programma della domenica.

“Continueremo a cantare e a travestirci! Simona, in realtà, non ama i travestimenti ridicoli come quelli con i baffi e la pancia. Però accetta di rendersi buffa per accontentarmi. Anche perché, diciamo la verità, ormai abbiamo sulle spalle quasi ottant’anni di carriera in due, non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno: vogliamo soltanto divertirci e divertire il pubblico” ha raccontato Paola Perego.

“Vogliamo misurarci con brani sempre più difficili (ride). E non ci limiteremo a cantare, faremo anche molto altro” ha invece proseguito Simona Ventura.

Le due conduttrici canteranno ma non balleranno. “Balleremo ma il sabato sera (entrambe sono concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, ndr). Già immagino quanto saranno complicate le sessioni di trucco alle 7 della domenica mattina” ha scherzato sempre Paola Perego.