Con un patrimonio di 54,4 miliardi di dollari, Alice Walton è la donna più ricca del mondo: ecco la classifica delle Paperone del 2020.

Come ogni anno, anche ora che il 2020 sta per giungere al termine, la celebre rivista Forbes ha stilato la particolare classifica delle donne più ricche al mondo. E questa volta sul gradino più alto del podio non c’è Francoise Bettencourt Meyers: l’ereditiera dell’impero L’Oreal, che si trova comunque al secondo posto, è stata infatti superata da Alice Walton. La donna italiana più ricca è invece al 198° posto nella classifica mondiale ed è Massimiliana Landini Aleotti. Vediamo ora nel dettaglio la graduatoria.

Le donne più ricche in Italia nel 2020

Per quanto riguarda l’Italia, come detto, la donna più ricca è Massimiliana Landini Aleotti, vedova di Alberto Aleotti, il fautore delle fortune del colosso farmaceutico Menarini. Ha un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari.

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli

Al secondo posto c’è Miuccia Prada, con un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari. Al terzo posto Giuliana Benetton con un patrimonio di 2 miliardi.

Le donne più ricche nel mondo nel 2020

Come detto in precedenza, al primo posto della classifica stilata da Forbes riguardante le donne più ricche del mondo troviamo Alice Walton, che possiede un patrimonio di 54,4 miliardi di dollari. Alice Walton è la figlia di Sam Walton, il fondatore della catena di distribuzione americana Walmart.

Al secondo posto c’è Francoise Bettencourt Meyers, ereditiera del colosso L’Oreal (la famiglia detiene il 33% delle quote dell’azienda) che possiede un patrimonio di 48,9 miliardi di dollari.

Al terzo posto c’è Julia Koch, vedova di David Koch, l’ex proprietario delle Koch Industires, colosso dell’energia e del petrolio. Ha un patrimonio di 38,2 miliardi di dollari.

Al quarto posto c’è invece MacKenzie Bezos, l’ex moglie del fondatore di Amazon, nonché uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos. Dopo il divorzio ha ottenuto circa 35 miliardi di azioni Amazon.

Al quinto posto troviamo invece Beate Heister, la figlia di Karl Albrecht, il fondatore della catena di supermercato Aldi. Haun patrimonio di 33,3 miliardi di dollari.