Scaricare musica da Spotify: ecco come poter scaricare su un device fisso o mobile le proprie canzoni preferite dalla piattaforma di streaming musicale.

Spotify è la piattaforma di streaming musicale più amata e conosciuta in tutto il mondo. Da diversi anni ormai ascoltiamo le nostre canzoni preferite tramite lo smartphone, che ha sostituito il nostro vecchio amato mp3 o iPod. Lo streaming domina e impera, comandando spesso anche i nostri gusti e i nostri ascolti. Eppure, anche questo tipo di servizi ha un limite: dipende dalla connessione. Per questo molti si chiedono se sia possibile o meno scaricare musica da Spotify. E la risposta è: certo che sì! Scopriamo insieme come fare.

Spotify download mp3: tutto quello che bisogna sapere

Scaricare mp3 da Spotify è possibile. O meglio, in formati che non sono mp3 ma che ci garantiscono la stessa qualità (per effettuare il download in mp3 è possibile usufruire di programmi appositi, non offerti dalla piattaforma svedese).

Per poter avere la musica del servizio di streaming sul proprio cellulare in maniera del tutto legale bisogna per prima cosa attivare un abbonamento Spotify Premium. Solo attraverso l’abbonamento infatti potremo effettuare il download sia di singole canzoni che di interi album, o playlist, o anche podcast, in modo da poterne usufruire anche senza la connessione internet.

Una volta sottoscritto un abbonamento (compreso il nuovissimo Premium Duo), scaricare da Spotify è davvero semplice. Partiamo dal download per Android e iPhone, quindi per dispositivi mobili. Attivando l’app, basta cercare il contenuto che si intende scaricare e premere sul tasto download, disponibile accanto alla voce Download poco sotto il titolo dell’album, della playlist o del podcast selezionato.

E per scaricare canzoni da Spotify? In questo caso il discorso è leggermente diverso. In effetti il download per le singole canzoni non è possibile in automatico. Per avere la canzone sempre a disposizione bisogna creare una playlist oppure aggiungerla ai propri preferiti.

Nel primo caso, una volta creata una playlist, basta inserire al suo interno la canzone di nostro interesse e poi procedere al download come per le normali playlist. Nel secondo, basta premere sul cuoricino accanto al titolo della canzone, facendolo diventare verde. In questo caso finirà tra i brani preferiti, che possono essere scaricati come ogni playlist.

Va sottolineato che il download dei brani può avere delle limitazioni. Ad esempio, tramite le impostazioni si può scegliere se far scaricare i contenuti solo con il Wi-Fi o anche attraverso i dati.

Ma a cosa serve scaricare i contenuti disponibili già in streaming? Semplice. Per poterne usufruire anche quando decidi di attivare la modalità offline, ovvero quando la connessione internet è insufficiente per poter utilizzare il servizio completo dello streaming.

Scaricare da Spotify su PC

Ovviamente è possibile scaricare i contenuti di Spotify anche sul proprio PC. Per farlo bisogna però utilizzare utilizzare l’applicazione ufficiale del servizio per Windows e macOS. Rispetto al mobile, in questo caso è però possibile scaricare solo le playlist, non gli album o i singoli brani e podcast.

Dopo aver avviato l’app ed effettuato il login basta individuare la sezione Playlist nella barra laterale a sinistra, scegliere la playlist che preferiamo e attivare la levetta accanto alla voce Download facendola andare su ON. Anche in questo caso è possibile scaricare le singole canzoni mettendole tra i propri brani preferiti ed effettuando il download dell’apposita playlist.

Non è invece possibile ad oggi scaricare musica per poter usufruire del servizio offline su device come le console per videogiochi e le smart TV.

Di seguito un video tutorial per scaricare la musica da Spotify:

