Stilista amata in ogni angolo del globo, Donatella Versace è anche una grande appassionata di animali: scopriamo tutto sul suo cane.

Donatella Versace è una stilista conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Lo stile dei suoi abiti è riconoscibile fin dal primo sguardo e quanti la seguono sanno che i suoi bozzetti di moda possono anche contenere look unici per l’adorato ‘figlio’ peloso: scopriamo tutto sul cane che le ha rubato il cuore.

Donatella Versace cane: razza e nome

Stilista, imprenditrice e donna di gran classe: stiamo parlando di Donatella Versace. Le sue creazioni non vengono sfoggiate soltanto da star nazionali, ma anche da divi di fama mondiale. Tutti vogliono indossare i suoi abiti e lei va più che fiera del lavoro svolto nel corso della sua lunga carriera e di quello che continua ancora a portare in scena sulle più importanti passerelle del globo. Quanti la seguono da tempo, sanno che Donatella ha anche un’altra passione oltre alla moda, quella per gli animali. Il suo più grande amore è un cane che ha un nome che rispecchia alla perfezione la personalità della stilista: Audrey, come l’indimenticabile Hepburn.

“È una street stylist della moda, che non ama niente di più che una palla rimbalzante, un osso succulento e il suo letto con stampa leopardata“, ha dichiarato al settimanale Grazia UK in merito alla cagnolina.

Di razza Jack Russell, l’amico a quattro zampe della Versace ha libero accesso anche in ufficio. Non solo lui, anche i cani di tutti i suoi collaboratori possono andare con i padroni a lavoro. Una concessione che Donatella ha fatto perché convinta della forza che gli animali possono dare, anche in ambito professionale. Audrey accompagna la sua umana ovunque, perfino in passerella.

3 curiosità sul cane di Donatella Versace

Donatella Versace e il suo cane sono inseparabili. Non solo, la stilista ha più volte confessato che l’animale rappresenta per lei una vera e propria “fonte d’ispirazione“.

-Il cane di Donatella è una vera e propria star della moda: è protagonista di alcune campagne del brand di famiglia.

-Audrey Versace ha un profilo Instagram personale seguito da quasi 30 mila follower.

-Nel 2019 la Versace ha omaggiato la sua cagnolina con l’orologio Audrey V. Whatch, che sul quadrante reca un’immagine in 3D dell’animale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG