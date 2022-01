E’ stato trovato moribondo Nanetto, un tenero Jack Russel abbandonato nelle montagne di Palermo perchè il padrone non lo voleva più e si era stufato di lui.

Nanetto è stato trovato senza pelo, con la rogna, denutrito, stanco e con evidente leishmaniosi. Un passante lo ha visto e lo ha salvato portandolo a un’associazione che si è presa cura di lui. Ora il piccolo Jack Russel abbandonato sta bene e cerca una nuova famiglia che possa amarlo.

Come sta adesso Nanetto

Secondo quanto riporta La Stampa, il piccolo Jack Russel è stato preso in cura dall’associazione “Felici nella Coda Onlus”. Ora il cagnolino sta bene ed è pronto ad essere adottato in tutta Italia. Graziella Porro, presidentessa dell’associazione dichiara: “Nanetto ha recuperato il suo pelo ma ha ancora la leishmaniosi e chi lo adotterà dovrà curarlo da questa malattia che dura tutta la vita ma si può tenere sotto controllo. Per il resto è un cane dolce, docile che va d’accordo con tutti, dai cani ai gatti ai bambini. Certo, se qualcuno avesse chiesto prima aiuto, siccome in molti nella zona sapevano di lui, avrebbe evitato molta sofferenza“.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma ora il piccolo cerca un’adozione sicura che gli possa regalare l’amore che gli è stato sottratto.

