Amadeus e sua moglie Giovanni Civitillo hanno accolto in famiglia un cane dopo aver vissuto un’esperienza molto dolorosa.

Conduttore e speaker radiofonico molto apprezzato, Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo adorano gli animali. Qualche tempo fa, hanno accolto in famiglia una cane e, per loro stessa ammissione, l’amico a quattro zampe è stato adottato dopo un’esperienza molto dolorosa.

Amadeus: tutto sul suo cane

Amadeus è il conduttore di punta di ‘mamma’ Rai, tanto che i vertici di Viale Mazzini lo hanno scelto come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo. Non è soltanto la carriera ad andare a gonfie vele, ma anche la vita privata. Al suo fianco da quasi vent’anni, infatti, c’è Giovanna Civitillo, che nel 2009 gli ha donato la gioia di diventare papà di un bel maschietto, Josè Alberto. Amadeus è papà anche di Alice, nata da una relazione precedente. Non solo, nella famiglia del conduttore c’è anche un amico a quattro zampe. Il cane, di razza Boston Terrier, si chiama Kira ed è stata adottata nel mese di ottobre del 2020.

“La famiglia si allarga Benvenuta Kira“, ha scritto Giovanna su Instagram per presentare il ‘figlio’ peloso. L’animale, stando a quanto raccontato dalla moglie di Amadeus, è stato accolto in famiglia dopo che hanno vissuto un’esperienza molto dolorosa. Qualche tempo prima avevano adottato un cane di razza Golden Retriever, ma l’animale è rimasto con loro per poco tempo.

A quanti l’hanno criticata per aver acquistato un amico a quattro zampe, infatti, la Civitillo ha replicato: “Aver preso in passato il cucciolo di Golden o oggi il cucciolo di Boston è proprio per il piacere di realizzare il sogno di nostro figlio! Ho risposto in merito al Golden, (una sola volta) le sarà sfuggito, è stato con noi soltanto 15 giorni purtroppo, è stata un esperienza molto dolorosa per mio figlio e per noi e per questo abbiamo deciso di non parlarne più (semplicemente per evitare una sofferenza a José) Tutto qui!“. La moglie di Amadeus non ha aggiunto altro, per cui non conosciamo i dettagli della triste vicenda legata al cane precedente.

3 curiosità sul ‘figlio’ peloso di Amadeus

Amadeus e Giovanna, così come Josè Alberto, adorano il cane e lo portano con loro ovunque. Dal mare alla montagna: Kira li segue perfino al Festival di Sanremo. Non solo, l’amico a quattro zampe trascorre molto tempo anche con il ragazzino, che, come dimostrano i filmati pubblicati su Instagram, l’ha addestrato alla perfezione.

-Il cane di Amadeus, come si vede da un video pubblicato sui social, sa fare la giravolta come se fosse una ballerina.

-Kira e Josè Alberto, per stessa ammissione della Civitillo, sono “inseparabili“.

-L’animale non ama camminare troppo e quando si stanca è Amadeus a prenderlo in braccio.

