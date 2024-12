“Non so come sia ancora vivo”: la dieta assurda del 78enne Donald Trump

Un giornalista ha provato a seguire la dieta di Donald Trump e ne è uscito sconvolto: scopriamo cosa mangia il presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump, pur essendo vicino agli ottant’anni, segue una dieta tutt’altro che salutare. La testimonianza ci arriva da un giornalista del Telegraph che ha provato a mangiare le stesse cose del presidente degli Stati Uniti d’America per qualche giorno. L’autore ne è uscito sconvolto, tanto che si chiede come faccia il 78enne ad essere ancora vivo.

Donald Trump segue una dieta assurda e pericolosa

Dopo la rielezione di Trump come presidente degli Stati Uniti d’America, il giornalista Gareth Davies ha avuto una malsana idea: seguire la dieta del 78enne per una settimana. All’autore del Telegraph sono bastati pochi giorni per capire che l’alimentazione di Donald è tutt’altro che salutare.

“Colazione: niente. Pranzo: niente. Cena: un McDonald’s, un KFC, una pizza o una bistecca ben cotta. Dodici Diet Coke al giorno e spuntini con i Doritos“: questo è il menù giornaliero tipo di Trump. Gareth ha spiegato che il presidente non fa mai colazione, ma se proprio è costretto consuma bacon e uova fritte. La cena è il suo pasto principale, ma è a base di cibo spazzatura, ossia: “due Big Mac e due Filet-O-Fish accompagnati da un milkshake al cioccolato o, in alternativa, un secchio di pollo fritto o una bistecca con patatine“.

Cosa succede se si segue la dieta di Trump?

Donald Trump, è bene sottolinearlo, non ha mai nascosto di essere un grande fan dei fast food. Al contrario, però, non ha mai confessato il rapporto malsano con l’acqua. A detta di quanti lo conoscono bene, beve soltanto Diet Coke. Ma a quale risultato è arrivato Gareth Davies dopo aver vestito i panni del presidente per una settimana?

Il giornalista ha accusato sudorazione più densa, “come se il mio corpo stesse cercando di aggrapparsi a tutta l’acqua che poteva trattenere” e altri disturbi fisici. A stupirlo, però, è stato soprattutto il dimagrimento, a detta di un nutrizionista “causato dalla dieta povera e dalla mancanza di assunzione di acqua“. Davies ha concluso: “Non mi sono mai sentito così poco in salute e non ho mai desiderato un bicchiere d’acqua così tanto in tutta la mia vita. Francamente, non capisco proprio come Donald Trump sia ancora vivo“.