Gli auguri natalizi non devono per forza essere religiosi o contenere il classico “A te e famiglia”: vediamo le frasi più gettonate.

“Buon Natale a te e famiglia” è uno degli auguri natalizi più banali e inutili del mondo. E’ una frase fatta, che fa venire l’orticaria a quanti la ricevono. Pertanto, se avete intenzione di utilizzarla, lasciate perdere: o non scrivete nulla oppure scegliete un altro pensiero. Vediamo quali sono i pensieri più originali e, perché no, divertenti.

Messaggi di auguri natalizi: cosa scrivere?

Natale è quel periodo dell’anno in cui gli auguri sembrano quasi un obbligo. Generalmente, ci sono due categorie di persone: quelle che si ritrovano a scorrere la lista dei contatti sullo smartphone per selezionare le persone che, più delle altre, meritano un pensiero speciale e coloro che optano per l’invio di un sms multiplo. In entrambi i casi, però, sorge un dilemma: cosa scrivere? Di seguito, una selezione di frasi di auguri di Natale perfetti per ogni tipo di conoscenza:

Tanti auguri di felicità, pace e salute per le Sante Feste!

Pace, gioia ed allegria… per un Buon Natale che ti giunga ovunque tu sia. Auguri!

I migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Un gioioso e sereno Natale a tutti voi!

I migliori auguri per delle serene festività natalizie a tutti voi.

Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno!

Un mondo di auguri per un Felice Natale. Un forte e sincero abbraccio.

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella tua vita tanta serenità! Buon Natale!

Che questi giorni di festa, siano ricchi di serenità, ti portino tanta gioia e felicità. Tanti auguri di buon Natale!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale! Tanti auguri di Buon Natale!”

Tanti auguri di Natale! Che sia un Natale speciale. Ti auguro tante cose belle e sogni da realizzare.

Con tutto l’affetto ti auguro un Natale pieno di gioia e felicità!

Ti auguro di cuore un meraviglioso Natale e un felicissimo anno nuovo!

Un ringraziamento sincero per la dedizione e il duro lavoro di quest’anno. Buon Natale!

Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale.

Con affetto e gratitudine per l’amicizia che ci doniamo a vicenda. Auguri di cuore.

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso: buon Natale!

Ti auguro salute, gioia e felicità. Buon Natale e felice anno nuovo!

Ti auguro tutto il meglio che la vita ti possa portare, Buon Natale!

Buon Natale, i migliori auguri di Natale alla persona migliore che io conosca.

A Natale non perdere l’occasione, fatti abbracciare… Che tu possa essere sereno e gioioso! Buon Natale!

Ti auguro un Natale unico ed indimenticabile, che possa essere ricco di 1000 soddisfazioni. Buon Natale!

Vorrei riempire di emozioni e gioie il tuo cuore, vorrei vederti realizzare i sogni che custodisci nel cassetto e gioire delle tue conquiste. Ti auguro un Natale meraviglioso. Auguri per un Natale Speciale!

Questo piccolo regalo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale!

Non vuole essere un regalo, ma solo un modo semplice di dirti grazie.

Approfitto di questo momento per ringraziarti di essere parte della mia vita e di rendere più felici le mie giornate. Tanti baci, abbracci e buone feste!

In questi giorni di gioia, pace e amore ti mando i miei auguri più affettuosi e sinceri. Buone feste!

Con te è sempre festa. Grazie di esserci sempre. Tanti auguri!

Possano queste feste darti speranza e nuovi sogni da inseguire. Tanti auguri!

È arrivato Natale: che sia un giorno luminoso e felice! Auguri!

Non poteva mancare, in questo giorno, un piccolo pensiero per te. Buon Natale!

Tanti auguri di Buon Natale a una persona davvero speciale!

Tanti auguri di un Felice Natale pieno di serenità! Con affetto.

Che ogni tuo desiderio in questo periodo di festa si possa realizzare. Buon Natale!

Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità!

Alcune di queste frasi sono perfette anche per gli auguri natalizi aziendali. Da escludere, invece, sono i pensieri che affronteremo nel prossimo paragrafo.

Auguri natalizi simpatici: le frasi più divertenti

Gli auguri natalizi sui bigliettini possono anche avere un tono simpatico e, talvolta, ironico. Ovviamente, dipende dal destinatario del messaggio. Se si tratta di auguri natalizi per bambini, ad esempio, scegliete sempre una frase soft.

Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente… ma non sono riuscito ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!

Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

La follia non ti manca non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale. Tanti auguri di Natale.

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso: buon Natale!

Ma dove sei? Ti sto cercando da ore! Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe! Felice Natale.

Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro… Buona Pasqua!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo… allora li faccio a te! Buon Natale

Se un giorno un uomo vestito di rosso con i capelli e la barba bianca ti mette in un sacco, non ti preoccupare… sono io che ho chiesto un regalo prezioso per Natale!

Sono ore che ti cerco… ma dove sei andato a finire? E poi lo sai che non esiste presepe senza… asino!

Da lontano non ti si distingue proprio! Va bene la pancia, la barba incolta, i capelli lunghi, ma almeno evita il rosso quando ti vesti se non vuoi essere scambiato per Babbo Natale!

Ne abbiamo passate tante insieme, e dopo il cenone di questa sera dobbiamo essere pronti ad affrontare la sfida più difficile… la bilancia! Buon Natale!

Il Natale a casa mia è sempre almeno sei o sette volte più piacevole che altrove. Cominciamo a bere presto. E mentre tutti gli altri vedono solo un Babbo Natale, noi ne vediamo sei o sette. Buon Natale e buon Feste a tutti!

Per fortuna che il Natale viene una volta l’anno… mangia, bevi, e non pensarci troppo!

La tua amicizia rende più luminosa la gioia del Natale! Augurissimi!

Stare con la mia famiglia durante le feste è il miglior regalo che si possa desiderare. Grazie di essere tutti così splendidi e di riempirmi ogni giorno il cuore di gioia. Buone feste!

Le feste stanno per iniziare. Ti auguro innumerevoli momenti felici e pieni di grandi emozioni. Buone feste!

Ti auguro un Natale pieno di bei momenti e fantastici ricordi da portare sempre nel cuore. Buone feste!

Possano queste feste darti tutto il meglio che la vita ha da offrire: risate, amore, pace e serenità. Tanti auguri!

Dal sacco di Babbo Natale un pensiero dal tuo miglior amico.

Tanti auguri di un sereno e buon Natale pieno di gioia e di colore. Tanti auguri!





Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG