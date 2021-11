Lo stile con cui si addobba l’albero di Natale rappresenta il segno zodiacale della persona. Dall’ariete al pesci: scopriamoli tutti.

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche proprie e le stesse vengono a galla anche quando si addobba l’albero di Natale. Dal romanticismo del pesci alla fretta dell’ariete, passando per la stravaganza dei gemelli. Scopriamoli tutti e vediamo se le previsioni astrologiche corrispondono alla verità dei fatti.

Albero di Natale e segno zodiacale

L’albero di Natale è il simbolo per eccellenza delle festività di dicembre. Mentre qualche anno fa la tradizione imponeva di dare il via agli addobbi a partire dal giorno dell’Immacolata, ad oggi, trascorso il weekend di Ognissanti, tutti i giorni sono buoni per entrare nel mood di Santa Claus. Chiara Ferragni, ad esempio, ha già chiamato a rassegna i folletti del Natale da settimane e ha mostrato orgogliosa sui social la sua dimora in stile Christmas Time. L’imprenditrice digitale è del segno zodiacale del Toro e, secondo l’astrologa Ginny Chiara Viola del blog Una Parola Buona per Tutti, avrebbe dovuto avere un albero di Natale all’insegna della golosità. Eppure, la Ferragni ha preferito puntare tutto sulle luci, che cambiano colore ad ogni suo battito di mani. Magari, Chiara ha fatto questa scelta spinta soprattutto dall’ascendente.

Se fosse stata del segno dell’Ariete, avrebbe addobbato l’albero con il rosso della tonalità più decisa, dalle palline ai fiocchetti, e, ovviamente, l’avrebbe fatto alla velocità della luce. Sono queste, infatti, le caratteristiche di quanti sono nati tra il 21 marzo e il 19 aprile. Andando avanti con le accoppiate albero-segno zodiacale, troviamo gli estrosi Gemelli, che amano agire in grandezza, anche per quel che riguarda gli addobbi natalizi. Il Cancro, romantico e nostalgico, punta alla tradizione e rispolvera l’albero di famiglia, magari tramandato da generazione in generazione. E il Leone? Beh, il segno più esplosivo dello zodiaco sceglie tutto in formato maxi, magari copiando le decorazioni dalle persone più famose del mondo.



Ad ogni segno zodiacale il suo albero: realtà o leggenda?

Passando alla Vergine, il suo albero di Natale è minimal, ordinato e perfetto, come se avesse utilizzato il metro per distanziare le palline. Il segno della Bilancia, invece, preferisce un addobbo che sia in linea con l’ambiente domestico, pertanto non si distacca dallo stile di arredamento & Co. Lo Scorpione è un po’ il Grinch delle feste e detesta il finto buonismo tipico di dicembre, per cui il suo alberello potrebbe anche essere dark.

I gusti natalizi del Sagittario sono un po’ atipici, magari al posto dell’albero potrebbe utilizzare una palma esotica, con tanto di scenografia da 40° all’ombra. Il Capricorno e gli addobbi non vanno troppo d’accordo, per cui potrebbe anche scegliere di acquistare uno di quegli alberelli mini già compresi di palline e luci che, passate le feste, finisce in cantina senza essere smontato, pronto per il Natale successivo. L’Acquario punta alla tecnologia, magari sfoggiando lo stesso gioco di luci della Ferragni, mentre il Pesci è il sognatore per eccellenza. Pertanto, non vi stupite se entrando in casa loro non trovate solo l’albero, ma anche la slitta con Babbo Natale, gli elfi, le renne, la Befana e tutti gli aiutanti di Santa Claus.

