Il significato della canzone Maiorca di Malia, il racconto del cantante di Amici su una storia ormai finita e da dimenticare.

Tra i protagonisti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è anche Malia (reso graficamente come Malìa), un giovane cantautore in grado conquistare Rudy Zerbi grazie anche al suo seguito già molto importante. Prima ancora di entrare nella scuola, l’artista poteva vantare un paio di milioni di ascolto in streaming su Spotify, merito del successo del brano MAIORCA.dimenticarci.

Andiamo a scoprire il significato e il testo di questa canzone destinata a diventare un tormentone, un brano d’amore su una storia finita, e non senza rimpianti da parte del protagonista.

Maiorca di Malia: il significato della canzone

In questo brano capace di conquistare il cuore di moltissimi ascoltatori ancor prima che Malia entrasse nella scuola di Amici per affiancare giovani talenti come Lil Jolie, il protagonista si rivolge direttamente alla sua compagna. O meglio, alla sua ex. Lei gli ha infatti chiesto una pausa di riflessione, ma dal suo punto di vista la pausa non è altro che un modo per rompere la relazione. Il tempo di riflettere lo hanno infatti avuto, e la ragazza a quanto pare ha già preso la sua decisione.

Partendo da una richiesta che lo ha profondamente deluso, il cantante nel ritornello si lascia andare a uno sfogo malinconico e in un certo senso vendicativo: “Vorrà dire che non mi ricorderò di te, non importa quante lacrime verserai, puoi skippare il nostro amore, tanto il testo già lo sai“.

La minaccia del protagonista riguarda il ricordo che rimarrà in lui della donna che una volta ha amato. E proprio in tema di ricordo e memorie, nella strofa l’artista racconta una loro vacanza a Maiorca, quando non avevano denaro e ricchezza ma gli bastava solo il loro amore e la loro passione. Un ricordo che aumenta la sofferenza e il rimpianto, ma che gli dà la consapevolezza che anche lei, così convinta di guardare avanti, in realtà rompendo la storia “c’ha perso“.

Perché la loro relazione, così appassionante e così difficile, a posteriori è rimasta “uno sbaglio da rifare“, un errore che lo ha portato a restare anche quando tutti correvano ai ripari. Ha lottato contro tutto e tutti, il protagonista, per difendere questo amore. Ma ormai è tardi, ormai non può più farcela, perché “anche il miglior guerriero poi si stanca di lottare“.

Maiorca, Malia: il testo della canzone

Mah, mi hai detto adesso che non te la senti di continuare,

okay?

Una che non se la sente di continuare

non mi sta chiedendo una pausa, mi sta dicendo che vuole chiudere.

Sì, perché tu la pausa non la vuoi, non mi dai neanche il tempo di riflettere.

Ma perché mi sembra che tu stia riflettendo da due mesi e questa cosa non ti stia portando a nulla

Possiamo rimanere amici…

Continua per il testo integrale