Conosciamo da vicino chi è Lil Jolie: biografia, vita privata e curiosità sulla giovane cantante originaria della Campania.

Originaria della provincia di Caserta e cresciuta con la passione per la musica, lei è una giovane cantautrice conosciuta nel campo discografico con il nome di Lil Jolie. A 5 anni ha imbracciato la sua prima chitarra e a 7 era già alla ricerca di tutorial per imparare a suonarla da autodidatta. Oggi è riuscita a realizzare il suo sogno e dopo aver firmato un contratto con la Warner ha pubblicato nel 2019 il suo primo singolo ufficiale dal titolo Farsi male. Proviamo adesso a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla vita privata di quest’artista e tante curiosità: ecco chi è veramente Lil Jolie.

Chi è Lil Jolie

Lil Jolie è lo pseudonimo di Angela Ciancio, classe 2000 e nata in provincia di Caserta. Appassionata di musica sin da ragazzina, appena dodicenne è passata alla chitarra elettrica ed ha iniziato a suonare in una band esibendosi sui brani più famosi dei Pink Floyd e Guns N’ Roses.

Lil Jolie, vita privata ( e dove vive)

Sulla vita privata di Lil Jolie sappiamo che la ragazza vive ancora in Campania e assieme ai suoi genitori ma al momento non è noto se dal punto di vista sentimentale sia, o meno, legata a qualcuno. E’ inoltre molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove vanta un notevole seguito e dove ama condividere molti scatti della sua passione musicale.

Lil Jolie, 6 curiosità

-Il suo nome d’arte è un omaggio all’attrice americana Angelina Jolie.

-Per il suo stile è stata definita la Billie Eilish italiana.

-Lil Jolie ha confessato di ascoltare musica rock, ’R&B, indie, rap e trap.

-Fra i suoi artisti napoletani preferiti c’è Pino Daniele ed Enzo Avitabile.

-Molti testi dei suoi brani li ha scritti sul lungomare di Napoli e dal finestrino di un autobus.

-In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la cantautrice ha ammesso che i talent non le sono mai piaciuti.

fonte foto: https://www.instagram.com/liljolie/