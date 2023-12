Qual è il significato della canzone Una cosa bene di Articolo 31 e Coma Cose? Il brano parla dell’amore giovanile e adulto.

Una collaborazione che in pochi si aspettavano, quella tra gli Articolo 31 e i Coma Cose con la canzone Una cosa bene. Il brano parla d’amore, contrapponendo le relazioni che durano nel tempo a quelle che si consumano in un battito di ciglia: vediamo il significato e il testo.

Una cosa bene di Articolo 31 e Coma Cose: il significato della canzone

Uscita a dicembre 2023, Una cosa bene è la canzone che vede collaborare gli Articolo 31 e i Coma Cose. Il brano, destinato a diventare un successo, parla di come viene vissuto l’amore nelle diverse fasce d’età, da giovanissimi fino all’età adulta.

“E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo appena si sclera“.

L’amore è sempre amore, ma i sentimenti dei giovani sono diversi rispetto a quelli degli adulti. E’ più fresco, genuino e libero, ma anche distruttivo.

“E poi piangere come fosse l’ultima volta

Spaccarsi le mani a pugni contro la porta

Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia

A esagerare è durata una settimana corta“.

Cosa accade quando ci si ritrova single da adulti? Al giorno d’oggi è difficile, se non impossibile, trovare la persona giusta.

“L’amore da grandi è per pochi

In mezzo a ‘sta massa di idioti

Avanzi di Tinder, cornuti e gold digger

È un’associazione no profit“.

Una cosa bene di Articolo 31 e Coma Cose è una canzone allegra, che descrive alla perfezione l’amore al giorni d’oggi, sia per le nuove che per le vecchie generazioni. Contrappone le relazioni che durano nel tempo a quelle che si consumano in un battito di ciglia. Sul finire, però, il sentimento più puro, quello vero, trionfa “forever and ever“.

Ecco il video di Una cosa bene di Articolo 31 e Coma Cose:

Una cosa bene di Articolo 31 e Coma Cose: il testo della canzone

Nella vita ho sempre corso

Forte, finché il fiato regge

Con il cuore a intermittenza…

