Quali sono le canzoni di Natale 2021? Alcune sono già uscite, altre saranno lanciate nei prossimi giorni e altre ancora sono intramontabili.

Un po’ come i film e le luci, anche le canzoni di Natale sono un grande classico delle feste. Alcuni nuovi brani sono già stati presentati al grande pubblico, come Fall in Love at Christmas di Mariah Carey, mentre altre usciranno nei prossimi giorni. Ovviamente, non dimentichiamo i pezzi intramontabili, che, per tradizione, non possono mai mancare, soprattutto mentre prepariamo la tavola per il pranzo o la cena. Diamo uno sguardo ai titoli del 2021.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Canzoni di Natale 2021: i brani in uscita

Partendo dalla bravissima Mariah Carey, che nei giorni scorsi ha presentato il nuovo brano natalizio intitolato Fall in Love at Christmas nato in collaborazione con Khalid e Kirk Franklin, le canzoni di Natale 2021 sono diverse. Le festività di dicembre, forse quelle più attese dell’anno, sono accompagnate da ‘simboli’ classici che non possono mai mancare: dall’albero al presepe, passando per le luci, i film e le melodie. Nei primi giorni del mese, non a caso, in tutti i negozi e per le strade delle città iniziano a risuonare le canzoni a tema. Da tempo, ormai, quella più gettonata è All i want for Christmas i you, portata in auge qualche tempo fa dalla Carey. Questo nuovo anno, però, tanti altri artisti hanno deciso di presentare brani dal sapore natalizio.

Un altro grande protagonista delle feste, oltre a Mariah, è Michael Bublé. Il cantante, considerato l’erede di Frank Sinatra, lancerà per il Natale 2021 un album intitolato Christmas Deluxe 10th Anniversary Special Edition. A dieci anni dall’uscita del suo primo disco natalizio, l’artista canadese festeggia l’anniversario con una raccolta che promette di far impazzire i fan. Il cofanetto, composto da sette bonus track e due canzoni registrate con la BBC Big Band Orchestra presso gli Abbey Road Studios di Londra, sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre.

Oltre alla Carey e a Bublé, un altro bravissimo cantante è pronto a sorprenderci in questo Natale 2021. Stiamo parlando di Tony Bennett che, anche se malato di alzheimer, ha deciso di presentare una riedizione in vinile del suo SnowFall- The Tony Bennett Christmas Album. Si tratta della prima ri-edizione dal 1968, pertanto è un acquisto imperdibile per i suoi seguaci.

Melodie natalizie: un grande classico

Le canzoni di Natale non hanno scadenza, per cui i vecchi classici sono sempre bene accetti. Da A Sentimental Christmas With Nat King Cole And Friends: Cole Classics Reimagined, prodotto con nuovi arrangiamenti di altri artisti come John Legend e Gloria Estefan, alla riedizione di Happy Holidays di Billie Idol. Da non perdere anche A Very She & Him Christmas di She & Him e Christmas In The Islands di Shaggy con il featuring di Sting in Silent Night. Per quanti desiderassero qualche canzone di Natale made in Italy, l’unica alternativa è It’s All About Love di Radio DEEJAY.