Scrivere una lettera ad una persona speciale non è semplice, soprattutto quando ci teniamo tanto: vediamo come impostarla e qualche spunto.

Se state pensando di scrivere una lettera ad una persona speciale e non sapete come impostarla siete nel posto giusto. Ovviamente, se il vostro desiderio è questo, sapete già cosa volete trasmettere al destinatario. Vediamo, quindi, come impostare la missiva e da quali spunti si può partire.

Lettera ad una persona importante: cosa scrivere?

Scrivere una lettera ad una persona speciale non è una cosa di poco conto. Non stiamo parlando di un semplice biglietto di auguri, ma di una missiva che viene dal cuore. Un tempo, questo modo di comunicare era uno dei pochi mezzi che avevamo a disposizione per tenerci in contatto con persone vicine e lontane. Oggi, purtroppo, non è più così e si è persa la magia dell’attesa del postino, quell’ansia di controllare la cassetta della posta, quell’emozione di leggere parole impresse su carta. Fortunatamente, però, ci sono ancora persone che credono nel potere delle missive, destinandole alle occasioni speciali.

Se dovete scrivere una lettera di affetto ad una persona cara e non sapete da che parte iniziare, non fatevi prendere dal panico. Alzatevi dalla scrivania, accendete un po’ di musica e una bella candela e fate tre respiri profondi. Tornate a sedervi e pensate al destinatario della posta. Cosa vi lega a lui? Perché avete deciso di scrivergli? Magari è successo qualcosa di importante e volete complimentarvi con lui, oppure vi è stato vicino in un momento delicato e volete ringraziarlo. Qualunque sia il motivo, poco importa. Quello che conta è che sia il vostro cuore a parlare. Potete iniziare la lettera con il classico “Caro/a” oppure nel modo che preferite. Volendo, potete anche aprire la missiva con una canzone o una citazione che parla di voi: avete l’imbarazzo della scelta e, soprattutto, siete liberi di non rispettare alcuna formalità.

Lettera a una persona speciale per te: citazioni

Parlate di voi, dei vostri sentimenti, di tutto ciò che vi passa per la testa. Cercate di spiegare il motivo per cui il destinatario della posta è tanto importante per voi. Magari, prendete in prestito le parole di grandi autori: possono esservi di aiuto, soprattutto quando pensate di non riuscire ad esprimere alla perfezione un pensiero. Di seguito, qualche esempio di citazioni per persone che meritano tutto l’amore del mondo:

Speciale è chi ascolta le tue paure e le trasforma in coraggio. (Nmarghe Niki);

Senza sapere dove andiamo ci sono posti dove vorremmo fermarci per sempre. E il più delle volte quel posto è una persona. (Federico Sangalli);

A volte nella vita si creano davvero legami che nulla può spezzare, a volte capita veramente di trovare quella persona speciale che ti resterà accanto qualunque cosa accada; magari la trovi in un consorte e festeggi l’unione con il matrimonio dei tuoi sogni. Ma potrebbe anche succedere che la persona su cui possiamo contare per tutta la vita, l’unica persona che ci conosce davvero, a volte meglio di noi stessi, sia la stessa persona che abbiamo avuto accanto sin dall’inizio. (Dal film Bride Wars – La mia miglior nemica);

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma poi tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin);

Le persone speciali arrivano in punta di piedi. Ma quanto rumore nell’anima, quando se ne vanno. (Angelo De Pascalis);

Tu sei stata ossigeno puro. Stavo annegando e mi hai salvato. Mi sento ancora così, quando ti guardo, quando guardo ciò che abbiamo, la nostra famiglia. È questo che provo per te. Sei sempre stata quella giusta. Sei tu, sei sempre stata tu. (Dalla serie tv Grey’s Anatomy);

Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. (La cura, Franco Battiato).

