Don Matteo 15 si farà? Le anticipazioni sulla fiction

Ora che anche la quattordicesima stagione è giunta al termine, i fan della fiction di Rai 1 si stanno domandando se Don Matteo 15 si farà.

Con la puntata in onda su Rai 1 giovedì 19 dicembre 2024, anche la stagione numero 14 di Don Matteo è giunta al termine. Ma ci saranno altri casi da risolvere e altre avventure per Don Massimo? Don Matteo tornerà? In altre parole, Don Matteo 15 si farà oppure no? Sono queste alcune delle domande che i fan della fiction si stanno ora ponendo. Vediamo allora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della fiction.

Don Matteo 15 si farà?

Per il momento da parte della Rai non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale riguardo all’eventuale prossima stagione, ma i fan della fiction possono essere fiduciosi: Don Matteo 15 si farà.

Raoul Bova

A rivelarlo è stato il sindaco di Spoleto (il comune Umberto umbro dove è ambientata la fiction) Andrea Sisti, come riportato da Spoletonline. “Siamo sempre in contatto, la collaborazione continuerà: abbiamo in cantiere progetti ambiziosi, con il personaggio di Don Massimo interpretato da Raoul Bova che avrà un ruolo significativo nella promozione dei luoghi di Spoleto. Stiamo inoltre lavorando per ospitare anche la quindicesima stagione della fiction”, ha dichiarato il primo cittadino.

Parole, quella del sindaco di Spoleto, che non lasciano dubbi riguardo al futuro della serie TV e che fanno di certo felici i tanti fan.

Quando esce Don Matteo 15?

A questo punto non resta che capire quando arriveranno in TV gli episodi di Don Matteo 15. Una data di uscita ufficiale non c’è ancora ma si può presumere che le nuove puntate verranno girate nel 2025 e che quindi la fiction con protagonista Raoul Bova possa tornare su Rai 1 nel corso del 2026. Ma per sapere la data esatta bisogna ancora attendere.