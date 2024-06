Ecco tutto quello che c’è da sapere su Black Out – Vite sospese 2: quando inizia, le anticipazioni e il cast della fiction di Rai 1.

Una delle fiction che hanno fatto compagnia ai telespettatori di Rai 1 nella prima parte del 2023 è stata Black Out – Vite sospese, un thriller che ha incollato alla TV milioni di spettatori. E dopo il buon successo avuto dalla prima stagione, non poteva non arrivare Black Out 2. Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla seconda stagione della fiction che è diretta da Riccardo Donna.

Quando inizia Black Out 2?

La data esatta della messa in onda del primo episodio di Black Out – Vite sospese 2 non è ancora stata annunciata. Ma quel che è certo è che i nuovi episodi arriveranno su Rai 1 nell’autunno del 2024, a circa un anno e mezzo di distanza dalla fine della prima stagione.

Alessandro Preziosi

Black Out 2: le anticipazioni sulla trama

La prima stagione era terminata con numerosi misteri che non erano stati svelati. Tra i fatti più rilevanti della prima stagione c’era stato l’omicidio di Ruggero per mano di Umberto e bisognerà capire cosa cosa succederà a quest’ultimo, anche perché all’omicidio ha assistito Lara, la figlia di Umberto.

Elena alla fine della prima stagione si era poi svegliata dal coma ma ci sono anche due altri eventi che potrebbero avere degli sviluppi: la frase che Umberto dice a Lara, riguardo al mondo che conoscevano prima che non esisterebbe più e quella luce verde che ha colorato il cielo proprio sul finale.

Black Out – Vite sospese 2: il cast della fiction

Il protagonista principale di Black Out – Vite sospese è il broker finanziario Giovanni Lo Bianco che è interpretato da Alessandro Preziosi. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Rice Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Michael Lumiere, Caterina Shulha, Giorgio Caputo, Riccardo Maria Maniera e Federico Russo.