Ecco tutti i film Disney trasmessi in TV durante le feste di Natale 2024

Ecco quali sono tutti i film Disney (d’animazione o live action) che verranno trasmessi sui canali Rai durante le feste di Natale 2024.

Non c’è Natale senza che in TV vengano trasmessi una serie di film della Disney, che siano i grandi classici di animazione o quelli in live action con attori in carne e ossa. E non c’è Natale che questi film non siano guardati da milioni di telespettatori: non solo dai più piccoli, ma anche dai grandi che voglio rituffarsi nel passato o condividere qualche momento di serenità in famiglia. Ma quali sono allora i film della Disney trasmessi in TV durante le feste di Natale 2024? Vediamoli tutti insieme.

Film Disney in TV a Natale 2024: quali sono e quando sono

Ecco il riepilogo dei film Disney che la Rai trasmette nei giorni della feste di Natale 2024. L’elenco completo con tanto di canale e orario di messa in onda:

Mulan, Liu Yifei

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, sabato 21 dicembre, Rai 2, ore 21.20 (film live action).

La carica dei 102, domenica 22 dicembre, Rai 2, ore 21.00 (film live action).

Mulan, lunedì 23 dicembre, Rai 2, ore 21.35 (film live action).

Luca, martedì 24 dicembre, Rai 3, ore 21.20 (film d’animazione).

Aladdin, venerdì 27 dicembre, Rai 1, ore 21.30 (film live action).

Gli Aristogatti, martedì 31 dicembre, Rai 2, ore 21.00 (film d’animazione).

Cenerentola, venerdì 3 gennaio, Rai 1, ore 21.30 (film live action).

I classici d’animazione Disney su Rai 2

Oltre ai film già citati, da lunedì 23 dicembre ogni giorno su Rai 2 (dalle ore 21 in poi) vanno in onda i migliori classici d’animazione della Disney, come Canto di Natale di Topolino, Paperino, l’inverno e gli orsi, L’albero di Natale di Pluto, I pompieri di Topolino, Pluto postino e altri ancora.