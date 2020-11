Martedì 10 novembre arriva su Netflix Dash & Lily, serie TV a sfondo natalizio: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dash & Lily’s Book of Dares, il romanzo scritto a quattro mani da David Levithan e da Rachel Cohn, diventa una serie TV. Il titolo è semplicemente Dash & Lily e a trasmetterla è Netflix: la commedia romantica a puntate è composta da 8 diversi episodi che, nonostante il clima natalizio che fa da cornice alla storia, arriva sulla piattaforma streaming con qualche settimane di anticipo. Per vederla basta infatti attendere martedì 10 novembre: è questo infatti il giorno scelto da Netflix per il rilascio degli episodi.

Dash & Lily: la trama della serie TV

Possono una serie di messaggi lasciati su un libro far nascere una storia d’amore? In Dash & Lily la risposta è sì. La storia inizia infatti con la protagonista che scrive una serie di sfide su un taccuino rosso che lascia su uno scaffare della sua libreria.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia

Il primo messaggio del taccuino è enigmatico: “Ti ho lasciato alcuni indizi. Se li vuoi, volta pagina. Se non li vuoi, rimetti a posto il libro, per piacere”. A raccoglierlo è Dash, i due inizieranno a scambiarsi sfide scritte nel libretto rosso. Quel che resta da capire, vedendo la serie TV, e sei due riusciranno a incontrarsi e parlarsi realmente e se davvero sono fatti l’uno per l’altro.

Dash & Lily: il cast della serie TV

I due protagonisti principali di Dash & Lily sono interpretati rispettivamente da Austin Abrams e da Midori Francis. Il primo lo abbiamo visto nei panni di Ron Anderson in The Walking Dead ma è diventato noto soprattutto per il ruolo di Ethan in Euphoria. Meno nota la seconda, che è al primo importante ruolo della sua carriera.

Nel cast della serie TV sono inoltre presenti anche Gideon Emery, Michael Park, Glenn McCuen, Diego Guevara e Jennifer Ikeda.

Fonte foto: facebook.com/netflixitalia