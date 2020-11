Sembra arrivata dal futuro, ma in realtà nasce a Singapore: è la mini casa smart prefabbricata che ti permette di vivere ovunque.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di partire all’avventura e trovare il posto adatto dove stabilirsi e vivere? Bene, ora sappiate che potrete farlo grazie ad una mini casa smart che vi verrà “recapitata” in qualsiasi posto del mondo vogliate. Queste nuove soluzioni abitative nascono da un’idea formatasi a Singapore. Si tratta di piccoli prefabbricati con un sistema di domotica perfettamente integrato. Ma non è tutto perché ogni casa viene venduta completamente fornita ed è costruita grazie a materiali riciclabili. Scopriamone di più.

La mini casa smart dall’aspetto futuristico

In realtà non esiste un solo modello di casa, ma ognuna delle soluzioni proposte da Nestron, si basa sugli stessi principi. Creare un’abitazione indipendente e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Infatti, prendendo ad esempio la Cube Two, la casa che vedete in foto è dotata anche di pannelli solari.

Queste abitazioni in miniatura, sono in ogni caso, dotate di ogni comfort, e soprattutto già pronte all’uso. Basta, infatti, soltanto allacciarsi al sistema elettrico e fognario, per il resto non c’è altro da fare o da comprare. Ogni mini casa smart, infatti, è completa anche dell’arredamento. Tutte le abitazioni sono antisismiche e in grado di resistere anche a condizioni estreme (compresi i tifoni). Inoltre i materiali usati, oltre ad essere riciclabili, sono anche ignifughi, ciò rende quindi le abitazioni sicure.

La mini casa smart è anche sostenibile

Ogni mini casa è smart poiché integra anche un sistema di assistente vocale intelligente, proprio come Alexa o Siri che già ci sono familiari. In questo caso è stato chiamato Canny e permette di interagire con gli elettrodomestici e le luci della casa attraverso dei comandi vocali.

Questa mini casa, che sembra venuta dal futuro, non è solo in grado di semplificare la vita dei suoi abitanti. Infatti, gli ideatori di questo progetto hanno pensato anche con riguardo al pianeta. Ogni Cube Two è quindi anche dotata di pannelli solari: un ottimo modo per risparmiare e utilizzare fonti di energia rinnovabili. A ciò si aggiunge un sistema che permette un doppio isolamento termico, che permette anch’esso di ridurre i consumi energetici.

Foto foto in evidenza: https://www.facebook.com/nestronglobal