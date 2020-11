YouTube, la piattaforma dedicata ai video, ha appena introdotto alcune novità: ecco i trucchi e consigli con cui poter ottimizzare l’esperienza con il servizio.

Nata nel 2005 e acquistata appena un anno dopo da Google per circa 1,65 miliardi di dollari, YouTube è uno dei principali servizi dedicati ai contenuti multimediali. Gli sviluppatori continuano a offrire continui aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza degli utenti e introdurre novità. Ecco 5 consigli e trucchi che aiutano gli utenti a esplorare le novità di YouTube.

5 trucchi e consigli per YouTube

I seguenti consigli riguardano sia funzionalità presenti nella piattaforma, ma poco conosciute dagli utenti, che alcune novità introdotte con recenti aggiornamenti. Come prima cosa, sarà necessario scaricare l’applicazione ufficiale disponibile negli smartphone Android e iOS. Dopo averla scaricata e aver effettuato l’accesso, l’utente potrà iniziare a esplorare i numerosi contenuti.

1. Già da diverso tempo, YouTube consente ai creatori di dividere i video in capitoli. Una funzionalità utile anche per il pubblico, che potrà così scegliere quale porzione del filmato approfondire. Da oggi, cliccando sul titolo del capitolo nel lettore, l’utente accederà a una lista con tutti gli altri capitoli, accompagnati da un’anteprima. Così facendo sarà possibile scegliere quale parte del video guardare.

2. Anche l’interfaccia è stata leggermente modificata. Da oggi, quando l’utente guarda un qualsiasi filmato troverà il pulsante dei sottotitoli (riconoscibile dalle lettere “CC”) e quello per la riproduzione automatica (un tasto “Play” con una breve barra) direttamente nel lettore.

3. Gli utenti possono controllare velocemente la riproduzione dei filmati utilizzano alcuni gesti. Ad esempio, cliccando due volte a destra sarà possibile saltare 10 secondi, mentre un doppio tap a sinistra permetterà di tornare indietro di 10 secondi. Inoltre, con uno swipe verso l’alto si potrà attivare la modalità a schermo intero, mentre lo swipe in basso per uscire.

4. Per favorire una fruizione ottimale dei contenuti, YouTube ha deciso di introdurre dei suggerimenti in tempo reale. L’utente, quando guarderà alcuni filmati ben precisi, otterrà delle indicazioni. Ad esempio, quando il video è studiato per la realtà aumentata, comparirà una voce che invita l’utente a ruotare orizzontalmente lo smartphone.

5. L’ultimo consiglio riguarda la funzionalità collegata a Benessere Digitale: gli utenti potranno infatti impostare un orario in cui andare a letto, così da ricevere in tempo reale un promemoria.

YouTube, che nel 2019 ha anche aperto un canale dedicato alla moda, YouTube Fashion, continua quindi ad arricchire l’applicazione ufficiale per Android e iOS.

