Su Netflix torna Le terrificanti avventure di Sabrina con la stagione 4: dalla data di uscita alle anticipazioni, ecco cosa c’è da sapere.

Il momento dell’arrivo su Netflix degli episodi della quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina è sempre più vicino. L’attesa è tanta, anche perché la piattaforma streaming ha già annunciato che queste saranno le ultime puntate della serie TV: insomma, il remake di Sabrina, vita da strega sta per arrivare alla conclusione, nonostante finora abbia fatto registrare buoni dati di ascolti. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Le terrificanti avventure di Sabrina 4.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: l’uscita su Netflix

Per vedere su Netflix gli episodi de Le terrificanti avventure Sabrina 4 bisognerà attendere la fine di questo 2020. La data scelta dalla piattaforma on demand per il rilascio delle puntate è infatti quella di giovedì 31 dicembre.

In totale gli episodi di questa quarta stagione sono otto, esattamente come quelli della terza, che sono arrivati su Netflix a inizio anno, lo scorso 24 gennaio.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: le anticipazioni

Nei nuovi episodi di Le terrificanti avventure di Sabrina vedremo la protagonista, che ricordiamo essere stata incoronato Regina degli Inferi, combattere con le varie minacce che arrivano a Greendale. Le streghe, con l’aiuto del Fright Club, combattono contro le forze malvagie, nel frattempo Nick cerca di riconquistare il cuore della sua amata Sabrina.

“Non vediamo l’ora che tutti quanti vedano questa quarta parte della serie Tv” ha dichiarato l’ideatore de Le terrificanti avventure di Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, parlando della quarta è ultima stagione. “Lavorare a Le terrificanti avventure di Sabrina è stato un onore incredibile sin dal primo giorno. Sono molto grato alla troupe, agli sceneggiatori, ai produttori e a tutti gli altri per aver riversato così tanto amore in questo sogno oscuro” ha poi aggiunto.

