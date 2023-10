Una storia social di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha generato alcuni sospetti. Si riferisce alla sua ex Giorgia Soleri?

La loro relazione era tanto seguita, specie via social. E anche dopo essersi lasciati, i due sono sempre sotto i riflettori. Parliamo di Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri, nota influencer e attivista. Proprio il cantante aveva di recente parlato della sua relazione con la ragazza e, in tal senso, molti utenti del web hanno trovato quantomeno sospetta una sua recente storia su Instagram…

Damiano David, il messaggio social sospetto

Damiano David

Si tratta, ovviamente, solo di supposizioni e, probabilmente, solo di un “sogno” dei loro fan. Eppure una recente frase social di Damiano David ha riportato a galla i sostenitori della coppia che il frontman dei Maneskin formava con la bella influencer, Giorgia Soleri.

Il cantante, infatti, ha pubblicato una storia che per alcuni è sembrata poter far riferimento ad una sorta di nostalgia della ex. David ha condiviso una foto con una didascalia generica che recitava: “Amo le ragazze tatuate”.

Come abbiano appena detto, il commento è generico e potrebbe essere riferito a tutto l’universo femminile e ai gusti del cantante. Eppure, moltissimi utenti si sono riversati sui suoi vari post per chiedere “spiegazioni” ed eventuali riferimenti.

Non è certo una novità che la Soleri sia una ragazza che ama i tatuaggi e che, soprattutto, ne sia, di fatto, ricoperta in molte zone del corpo.

Al momento David non ha dato alcuna spiegazione e questo ha aumentato ulteriormente in rumors secondo cui il cantante potrebbe avere una certa nostalgia della ex. Staremo a vedere cosa accadrà. Tra i due pare che i rapporti siano rimasti buoni nonostante il modo particolare con cui era venuta a galla la fine della loro relazione.

Di seguito anche un recente post Instagram del frontman dei Maneskin: