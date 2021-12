Cantante acclamato in ogni angolo del globo, Damiano David ha due gatti che hanno dei nomi molto particolari: scopriamo tutto sui felini.

Damiano David, leader dei Maneskin, è l’idolo di milioni di persone sparse in tutto il mondo. Qualcuno lo apprezza per la sua voce, altri per la sua bellezza e altri ancora per un mix delle due cose. Durante le ultime festività natalizie, i fan hanno scoperto anche che il cantante è un grande amante dei gatti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui felini.

Damiano David: tutto sui suoi gatti

I gatti di Damiano David dei Maneskin hanno due nome particolarissimi: uno si chiama Legolas e l’altro Bidet. Quando era ancora un bambino, il cantante aveva scritto sul suo diario qualcosa su di sé: “Io sono Damiano e mi piace giocare con il mio gatto. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello e quando gioco alla Play Station. Da grande voglio fare la rock star“. Da queste poche righe, oltre al sogno di diventare rock star che poi è diventato realtà, si comprende che l’artista ha sempre avuto la passione per i gatti. Fin da quando era piccolino ha vissuto con i felini e anche adesso che è diventato adulto ha deciso di condividere la sua esistenza con loro.

Non abbiamo molte informazioni in merito a Legolas, per gli amici Lego, e Bidet. Non conosciamo neanche la data del loro arrivo in casa David o la loro storia. Sappiamo, però, che Damiano, nel mese di dicembre del 2021, ha contribuito economicamente alla ricostruzione dell’oasi felina di Pianoro, alle porte di Bologna. La struttura è stata distrutta da un incendio, che ha anche ucciso 8 gatti. “Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna (Giorgia Soleri, ndr) abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio“, ha scritto il leader dei Maneskin al presidente dell’oasi felina. Quest’ultimo, intervistato da E’tv, ha rivelato che il cantante e la sua fidanzata non hanno fatto una donazione unica, ma un “abbonamento mensile“.

3 curiosità sui gatti di Damiano David

Damiano David non condivide spesso sui social immagini dei suoi gatti. Una delle poche lo ritrae nudo con Lego che gli copre le zone intime.

-A differenza del cantante dei Maneskin, la fidanzata Giorgia Soleri condivide su Instagram diverse foto dei due gatti.

-Stando a quanto si coglie dal profilo IG di Giorgia, Bidet si chiama così perché appena arrivata in casa si è nascosta nell’incavo che è dietro al bidet e non è uscita finché non sono arrivati i vigili del fuoco.

–Lego e Bidet vanno d’accordo e non hanno mai dato grandi problemi ai loro padroni.

