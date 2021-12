Tiziano Ferro possiede due cani, ma è anche attivo nel campo delle attività animaliste: scopriamo tutto sui suoi ‘figli’ pelosi.

Cantante dalla voce unica, Tiziano Ferro è anche uno degli artisti più sensibili sulla faccia del pianeta. Dopo il coming out, ai suoi fan non ha più nascosto nulla, neanche le lacrime quando ha perso il suo cane Beau. Dopo la morte del ‘figlio’ peloso, ha accolto in famiglia due cani, salvandoli dal canile. Scopriamo la loro storia.

Tiziano Ferro: tutto sui suoi cani

Tiziano Ferro, da qualche tempo a questa parte, ha una missione: salvare i cani che, difficilmente, hanno una seconda possibilità. Stiamo parlando dei cuccioli che ormai non sono più tali, ma che in fondo al loro animo lo rimarranno sempre. Ci riferiamo ai cani adulti, agli ultimi, a quelli che difficilmente vengono scelti tra tanti musetti che chiedono amore, soprattutto quando devono competere con i baby dog. Il primo cane di Tiziano si chiamava Beau e, anche se ha vissuto con lui e suo marito Victor Allen soltanto 4 mesi, è entrato nel suo cuore in modo profondo. Il giorno che l’artista è andato in canile e ha incrociato il suo sguardo stanco e sofferente, ha capito che era stato lui a sceglierlo e non viceversa. Così, Ferro ha portato a casa sia Beau che Ellie. Entrambi di razza Dobermann, erano stati abbandonati perché “non sapevano cacciare ed aggredire“.

Tiziano e Victor, pronti a donare ai due cani tutto l’amore di cui avevano bisogno, hanno iniziato una vita con loro. E così è stato per quattro mesi, poi il cuore di Beau “non ce l’ha fatta“. Un dolore lancinante, che è servito ai padroni per fare una scelta che, in un certo senso, l’animale aveva loro indicato: adottare un altro cane anziano.

“Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni in canile! Però voglio dirti grazie, sai? Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato, vero e puro anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono. Da quando te ne sei andato abbiamo deciso che sarà per noi una missione adottare cani adulti. Per dare loro l’opportunità che meritano, perché quell’amore profondo non ha pari, perché ce lo hai insegnato tu. Un anno senza di te non era quello che avrei voluto oggi, ma forse nella tua infinita generosità hai preferito lasciare spazio ad altri tuoi fratelli“, ha scritto Tiziano su Instagram in ricordo del primo ‘figlio’ peloso.

Così in famiglia è arrivato Jack, adottato nello stesso canile di Beau ed Ellie. Mentre quest’ultima ha 7 anni, lui ne ha 8 e ha alle spalle una brutta storia di abbandono.

4 curiosità sui cani di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen adorano gli animali. L’artista di Latina, non a caso, è testimonial di diverse campagne contro l’abbandono dei cani. Non solo, via social, cerca di sensibilizzare i fan sull’adozione di ‘figli’ pelosi anziani.

–Jake, Ellie a Beau hanno insegnato a Tiziano il vero significato della “fede”.

-A gennaio 2020, Jake è stato operato ad una zampa e l’intervento è andato per il meglio.

-Quando Jake e Beau vivevano nello stesso canile erano grandi amici.

