Potrebbe esserci una nuova donna al fianco di Damiano David, frontman dei Maneskin. Sui social arrivano diversi indizi…

Dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri, per Damiano David potrebbe esserci un nuovo amore. Non si tratterebbe, però, di Martina Taglienti, la ragazza con cui era stato pizzicato in passato in discoteca, ma di una famosa attrice con cui si è scambiato diversi like e non solo nell’ultimo periodo. Di chi stiamo parlando? Di Dove Cameron, diventata famosa grazie alla sitcom “Liv e Maddie” e alla serie di film “The Descendants“.

Damiano David, flirto con Dove Cameron?

Damiano David

I rumors sul conto di Damiano e di Dove hanno avuto inizio quando i Maneskin hanno partecipato a un afterparty al Dirty Mondays di Los Angeles dopo il loro concerto. Dai video circolati in rete sembrerebbe che tra il frontman del gruppo e l’attrice sia scattato addirittura un bacio, anche se non ne abbiamo la certezza visto che le immagini non chiariscono cosa sia realmente accaduto.

Un ulteriore indizio che darebbe valore alle voci e ai filmati in questione sarebbe arrivato su Instagram direttamente dal profilo del cantante.

Molti utenti che seguono i Maneskin e, appunto, Damiano, hanno notato che l’artista ha postato una sua foto in mutande con la scritta “Angel Boy“.

Tra i commenti degli oltre 5 milioni di seguaci è sbucato quello proprio di Dove Cameron che ha replicato con le emoji di un orsacchiotto e di un angelo. Un indizio, per molti, che tra loro ci sia del tenero…

Di seguito anche il post Instagram del frontman dei Maneskin con il like galeotto:

In precedenza, come detto, era anche girato un filmato nel quale poteva sembrare che i due ragazzi si baciassero. Staremo a vedere se i diretti interessati usciranno allo scoperto per confermare o smentire la questione.